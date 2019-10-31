Зважені та щасливі: учасник 4 сезону одружився (яскраві фото)

Сьогодні, 31 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться вже десятий випуск Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На цьому тижні в табір схуднення приїдуть гості – маленькі товстунчики віком від 9 до 12 років і вагою від 75 до 116 кг! Аніта вирішила влаштувати дитячий тиждень. Кожна пара стане на сім днів батьками дитини із зайвою вагою.

Вже дев'ятий рік проект допомагає учасникам змінюватися як зовні, так і внутрішньо.

Ось і ще один учасник змінив своє життя – Дмитро Завоюра з четвертого сезону нещодавно одружився. Його наречену звуть Ганна і вони познайомилися через 4 роки після проекту в тренажерному залі. Дівчина навіть не бачила проект і Діму з зайвою вагою. На ток-шоу "Зважся!" Аніта запитала у Ані, що буде, якщо раптом Діма знову набере зайву вагу?

"Звичайно, я буду його любити будь-яким. Але буду мотивувати приводити себе у форму і запрошувати на побачення в тренажерний зал", - посміхається Ганна.

Дмитро Завоюра, 4 сезон - після та до участі в проекті

Діма впевнений, що 24 години в добі мало для сім'ї, роботи і спорту, але дружина завжди підтримує його і вони знаходять додаткові можливості для всього.

"Життя після весілля існує. Тепер питання "Коли весілля?" змінилося питанням "Коли діти?". У розмові з людьми навчився називати Аню дружиною, а не дівчиною. Пальці схудли настільки, що тепер кільце завелике, і дружина щодня погрожує мене відгодувати. А якщо серйозно, то ми збільшили масштаби загальних цілей нашої сім'ї. Коротше, життя після весілля ще краще. Перевірено", - коментує Дмитро у соціальних мережах і ділиться фото з весілля.

Дмитро Завоюра з молодою дружиною Ганною

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов дев'ятий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 9 від 24.10.2019

На цьому тижні в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 9 від 24.10.2019 учасники не будуть проходити звичних випробувань, зате їх відправлять танцювати! Головним завданням важкоатлетів буде розучити різні стилі танцю і поставити номер, який оцінять Народний артист України Григорій Чапкіс та найвеселіша телеведуча "Нового каналу" Леся Іванівна Нікітюк.

У танцювальному батлі буде три призових місця, а переможців нагородять бонусами від мінус 3 кг до мінус 1 кг. Однак те, що сьогодні не доведеться дертися в гору або піднімати важку вагу, не полегшить завдання героям Зважені та щасливі 2019. Адже деякі з них ніколи не танцювали і зовсім нічого не знають про пластику через свої габарити. Крім того, під час виступу учасникам належить втілити самі таємні фантазії своїх партнерів і танцювати в костюмах спекотних рятувальників, чірлідерів, строгих вчительок, льотчиків і ковбоїв. Ви не повинні пропустити – дивіться онлайн Зважені та щасливі-9 випуск 9 прямо зараз.