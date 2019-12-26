Зважені та щасливі 9 сезон: грандіозний фінал проекту

Марина Боржемська, Аніта Луценко та Іраклі Макацарія (фото: СТБ)

Гранд-фінал шоу Зважені та щасливі 9 сезон обіцяє здивувати!

Вже сьогодні, 26 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозний фінал найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Саме сьогодні глядачі побачать, як змінилися 18 товстунів, які 8 місяців тому прийшли в табір схуднення, щоб змінити своє життя. Це будуть неймовірні перевтілення!

Ввечері стануть відомі імена переможців основного зважування і домашнього. Переможцем основного стане одна з пар-фіналістів – рожеві Паша з Наташею або коричневі Женя з Тамарою. У кого було більше сил і терпіння, прагнення до схуднення і перемоги. Переможцем домашнього схуднення стане один учасник, якого ми побачимо у фіналі, скинув більше 50% від своєї ваги!

Вже сьогодні глядачі побачать фінал 9-го сезону Зважені та щасливі (фото: СТБ)

Фантастичний виступ подарує глядачам TAYANNA. А один з учасників наважиться зробити пропозицію своїй половинці. Невже концепція сезону зіграє для когось знакову роль в житті, і на проекті складеться сімейна пара? Чи зможе Микола Ворошнов побити свій рекорд першого сезону? І чиї ж учасники стануть переможцями: пара досвідченого тренера Марини Боржемської або тренера-початківця Іраклі Макацарія?

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 17-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 17 від 19.12.2019

П'ятеро найсильніших учасників шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 17 від 19.12.2019 зійдуться в останньому протистоянні за місце у фіналі. Щоб потрапити на зважування, їм доведеться перенести на собі втрачену вагу всіх учасників сезону, зрушити з місця 5-тонний літак і протягнути його цілих півтора кілометра, а на завершення – стрибнути з парашутом.

Як герої будуть справлятися з найскладнішими завданнями? Чи зможе жовта Люду дійти до фінішу в поодинці? І погодиться багаторазовий переможець конкурсів Женя стрибнути з парашутом, якщо з дитинства боїться висоти? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 17 і розкрийте секрет, хто пройде у фінал?