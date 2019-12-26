ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зважені та щасливі 9 сезон: грандіозний фінал проекту

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 12:01
Зважені та щасливі 9 сезон: грандіозний фінал проекту
Марина Боржемська, Аніта Луценко та Іраклі Макацарія (фото: СТБ)

Гранд-фінал шоу Зважені та щасливі 9 сезон обіцяє здивувати!

Вже сьогодні, 26 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозний фінал найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Саме сьогодні глядачі побачать, як змінилися 18 товстунів, які 8 місяців тому прийшли в табір схуднення, щоб змінити своє життя. Це будуть неймовірні перевтілення!

Ввечері стануть відомі імена переможців основного зважування і домашнього. Переможцем основного стане одна з пар-фіналістів – рожеві Паша з Наташею або коричневі Женя з Тамарою. У кого було більше сил і терпіння, прагнення до схуднення і перемоги. Переможцем домашнього схуднення стане один учасник, якого ми побачимо у фіналі, скинув більше 50% від своєї ваги!

Зважені та щасливі 9 сезон: грандіозний фінал проекту

Зважені та щасливі 9 сезон: грандіозний фінал проекту

Зважені та щасливі 9 сезон: грандіозний фінал проекту

Вже сьогодні глядачі побачать фінал 9-го сезону Зважені та щасливі (фото: СТБ)

Фантастичний виступ подарує глядачам TAYANNA. А один з учасників наважиться зробити пропозицію своїй половинці. Невже концепція сезону зіграє для когось знакову роль в житті, і на проекті складеться сімейна пара? Чи зможе Микола Ворошнов побити свій рекорд першого сезону? І чиї ж учасники стануть переможцями: пара досвідченого тренера Марини Боржемської або тренера-початківця Іраклі Макацарія?

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 17-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 17 від 19.12.2019

П'ятеро найсильніших учасників шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 17 від 19.12.2019 зійдуться в останньому протистоянні за місце у фіналі. Щоб потрапити на зважування, їм доведеться перенести на собі втрачену вагу всіх учасників сезону, зрушити з місця 5-тонний літак і протягнути його цілих півтора кілометра, а на завершення – стрибнути з парашутом.

Як герої будуть справлятися з найскладнішими завданнями? Чи зможе жовта Люду дійти до фінішу в поодинці? І погодиться багаторазовий переможець конкурсів Женя стрибнути з парашутом, якщо з дитинства боїться висоти? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 17 і розкрийте секрет, хто пройде у фінал?

Блогер з села, канадець з українським корінням і тракторист прийшли на сліпі прослуховування шоу Голос країни 10 Олег Винник влаштував справжній концерт у фіналі шоу Х-фактор (відео)
Новини України СТБЗважені та щасливітв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся