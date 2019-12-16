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"Називайте мене просто IGOR YAN": Ігор Воєвуцький оголосив про старт сольної кар'єри (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 13:37
"Називайте мене просто IGOR YAN": Ігор Воєвуцький оголосив про старт сольної кар'єри (відео)
Ігор Воєвуцький (фото: прес-служба артиста)

Перша сольна пісня Воєвуцького отримала назву "Дві ріки"

Рік тому Ігор Воєвуцький покинув групу "Авіатор", щоб почати сольну кар'єру. І вже в Новий 2020 рік він входить під псевдонімом IGOR YAN. Виконавець також розповідає, що його надихнуло на такий псевдонім.

"Потрібно вміти вчасно зупинятися і не боятися що-небудь міняти в своєму житті - так пояснює своє рішення виконавець - Я давно хотів спробувати щось зробити сам. І ось, нарешті, прийшов до цього. У мене повне переформатування, як стилю виконання, так і образу. Тому було прийнято рішення про необхідність псевдоніма. Мене все друзі називають «Ігорян», так що, все геніальне - просто", - коментує Воєвуцький.

Перша пісня на початку сольного шляху Воєвуцького - композиція "Дві ріки".

IGOR YAN - Дві ріки

Артист розуміє, що до нового імені - IGOR YAN - шанувальники не швидко звикнуть, але дуже хоче, щоб і в нинішньому амплуа слухачі прийняли його всім серцем.

"Я дуже хочу, щоб у моїх слухачів сподобалася композиція "Дві ріки". Це важливо для мене. Їх визнання дасть мені абсолютну впевненість у тому, що я все роблю правильно. Насправді змінилося не багато. Основне залишилося без змін - я сам!"

&quot;Називайте мене просто IGOR YAN&quot;: Ігор Воєвуцький оголосив про старт сольної кар'єри (відео)

IGOR YAN - Дві ріки

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль і Юлія Саніна вразили чуттєвим дуетом. Співачки записали спільний трек і випустили кліп до фільму "Віддана" .

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