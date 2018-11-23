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"Золотий" статус: українські музиканти "наробили шуму" в Європі (фото)

Lite » Зірки 23.11.2018 - 14:44
"Золотий" статус: українські музиканти "наробили шуму" в Європі (фото)
"Гайдамаки" у Польщі (фото: прес-служба)

Свіжий альбом гурту "Гайдамаки" відзначили "золотом" в Польщі

У Польщі альбом "Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки" амбасадорів української культури - відомої групи "Гайдамаки" - отримав статус "золотого" за кількістю продажів.

Зазначимо, що це вже друге "польське золото" українського колективу. Перше артисти отримали ще в 2009 році за диск "Voovoo-Haydamaky".

 

Свіжий альбом гурту "Гайдамаки" відзначили "золотом" у Польщі (фото: прес-служба)

Додамо, що альбом "Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки" - спільний музичний проект "Гайдамаків" та польського письменника Андрія Стасюка. Альбом складається з 10 музичних композицій, створених на основі "Кримських сонетів" Адама Міцкевича.

З перших днів створення альбом завоював прихильність тисяч слухачів. Прем'єра проекту була висвітлена на сторінках найпопулярніших польських видань, а також в ефірах телеканалів і радіостанцій. Про проект згадували і в Frankfurter Allgemeine Zeitung - одному з найбільших друкованих видань Німеччини.

Нагадаємо, що творці треку "Плакала" розповіли, в чому секрет всесвітньо відомого хіта групи KAZKA, який на сьогоднішній день зібрав вже понад 100 млн переглядів на YouTube, і заявили, що українська пісня може стати хітом у всьому світі.

Відео: РБК-Україна

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