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"Золотий глобус" Мерилін Монро пішов з аукціону за рекордно високу суму

Lite » Зірки 20.11.2018 - 09:44
"Золотий глобус" Мерилін Монро пішов з аукціону за рекордно високу суму
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що крім "Золотого глобуса" був проданий її автомобіль, водійські права і перший Playboy з актрисою

Відома американська актриса і модель, секс-символ двох століть Мерилін Монро до цих пір є об'єктом обожнювання з боку колекціонерів. Нещодавно на аукціоні Julien's Auctions продали нагороду "Золотий глобус", яку Мерилін отримала в 1961 році. Вона пішла з молотка за рекордно високу вартість, пише Reuters.

Повідомляється, що статуетка була продана за 250 тисяч доларів, і ця сума стала рекордною за даний екземпляр нагороди. В аукціонному домі відзначають, що це не єдина особиста річ актриси, яка пішла з молотка на цих вихідних. Вперше був проданий чорний автомобіль актриси Ford Thunderbird 1956 року випуску з відкидним верхом. Машина пішла з молотка за 490 тисяч доларів.

Також на торгах продали водійські права Монро в штаті Коннектикут, видані в 1957 році (10 тисяч доларів), сережки з гірського кришталю (10,2 тисяч дол.), примірник першого випуску журналу Playboy з актрисою на обкладинці і з автографом власника видання Х'ю Хефнера (32 тисячі). А чорна блузка з сатину, в якій Монро виступила на прес-конференції в аеропорту Лос-Анджелеса в 1956 році, пішла з молотка майже на 44 тисячі доларів.

Нагадаємо, що раніше була названа найсексуальніша кіногероїня всіх часів.

До цього ми розповідали, що нещодавно був проданий останній особняк Мерилін Монро.

Відео: (video.rbc.ua)

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