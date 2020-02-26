Зої Кравіц, Емма Робертс, Хейлі Бібер і інші: дочки знаменитих батьків, які обійшли їх по популярності

Зої Кравіц, Емма Робертс, Хейлі Бібер... Сьогодні ці дівчата – справжні зірки і самостійні творчі одиниці. І навіть не кожен знає, що вони виросли в сім'ї знаменитих на весь світ акторів і музикантів. У нашій добірці – доньки, які пішли по стопах батьків і зуміли довести всьому світу, що й самі не промах!

Зої і Лені Кравіц

Зої сама доля готувала до зіркового життя. Дівчинка народилася в родині музиканта Ленні Кравіца та актриси і моделі Лізи Боні. Її бабуся по татовій лінії була актрисою і тележурналістом, дідусь – продюсером. По маминій лінії бабаушка і дідусь були музикантами. Але саме батько вплинув на становлення дівчинки. Зої проводила години в студії Лені і з дитинства мріяла про славу. Як тільки дівчинка підросла, відразу взялася за справу. Сьогодні вона відома як модель, учасниця власного музичного колективу LolaWolf і успішна актриса.

Зої обожнює свого батька (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Лілі Роуз і Джонні Депп

Лілі Роуз з успадкувала від своїх знаменитих батьків – Джонні Деппа і Ванесси Параді – не тільки харизму і яскраву зовнішність, але і акторський талант, а на додачу до них – амбіції. Дівчинка почала відточувати акторську майстерність в ранньому віці, беручи участь у шкільних постановках. А отримавши першу роль у фільмі «Бивень», зрозуміла, що на вірному шляху. Друге її захоплення – модельна кар'єра. Одним з головних прихильників незвичайної краси Лілі Роуз став Карл Лагерфельд, який зробив дівчину своєї юної музою. Навіть після смерті маестро дівчина залишається особою декількох ліній Chanel.

Дівчина успадкувала риси обох батьків, але до батька прив'язана особливо (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Емма і Ерік Робертс

Емма народилася в сім'ї молодшого брата Джулії Робертс, також знаменитого голлівудського актора Еріка. Тому знімальний майданчик з дитинства став її другою домівкою. І хоча мати Емми – Келлі Канінгхэм – мріяла, аби донька знайшла собі «нормальну» професію, примхлива красуня пішла своїм шляхом. Сьогодні на її рахунку безліч фільмів і серіалів, включаючи «Оторва», «Крик 4», «Ми – Миллеры», «Американська історія жахів», участь у рекламних кампаніях кращих брендів. Ще одна пристрасть Емми – музика. Дівчина записала альбом і пару синглів, але пізніше вирішила зосередитися на кіно.

Емма зі знаменитою тіткою (фоп: instagram.com/emmaroberts)

Хейлі Бібер і Стівен Болдуін

Сьогодні Хейлі – одна з найпопулярніших особистостей в Instagram, яку в основному знають як модель, it-girl і дружину співака Джастіна Бібера. І дивно рідко згадують, що дівчинка зростала у знаменитій голлівудській династії. Дочка молодшого з братів Болдуін – Стівена, в школі навіть перейшла на домашнє навчання, так як не могла зосередитися на уроках чкерез увагу однолітків до її персони і питань про сім'ю. Кар'єру моделі почала в 18 років, згодом підписавши котнракти з кращими брендами, включаючи Ralph Lauren, Moschino, Guess, Karl Lagerfeld. За особливе почуття стилю дівчина першою в історії отримала посаду Творця стилю і Креативного директора компанії Adidas.

Хейлі з батьком (фото: instagram.com/haileybieber)

Дакота і Дон Джонсон

Актриса, яка здобула світову славу після участі в гучному фільмі «50 відтінків сірого», народилася в родині музиканта Дона Джонсона і актриси Мелані Гріффіт. Оточена творчими родичами, Дакота з дитинства мріяла про славу і акторську кар'єру. Ось тільки знамениті батьки не заохочували її вибір аж до закінчення середньої школи. Зате після Дакота розійшлася не на жарт. Сьогодні її фільмографія налічує понад 30 фільмів і невпинно поповнюється, а слава батьків вже давно ніяк не відбивається на її імені.

Дакота Джонсон з сім'єю (фото: instagram.com/dakota.johnson._)