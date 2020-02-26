Зої Кравіц, Емма Робертс, Хейлі Бібер і інші: дочки знаменитих батьків, які обійшли їх по популярності

Вони навчалися у кращих!
Зої Кравіц, Емма Робертс, Хейлі Бібер... Сьогодні ці дівчата – справжні зірки і самостійні творчі одиниці. І навіть не кожен знає, що вони виросли в сім'ї знаменитих на весь світ акторів і музикантів. У нашій добірці – доньки, які пішли по стопах батьків і зуміли довести всьому світу, що й самі не промах!
Зої сама доля готувала до зіркового життя. Дівчинка народилася в родині музиканта Ленні Кравіца та актриси і моделі Лізи Боні. Її бабуся по татовій лінії була актрисою і тележурналістом, дідусь – продюсером. По маминій лінії бабаушка і дідусь були музикантами. Але саме батько вплинув на становлення дівчинки. Зої проводила години в студії Лені і з дитинства мріяла про славу. Як тільки дівчинка підросла, відразу взялася за справу. Сьогодні вона відома як модель, учасниця власного музичного колективу LolaWolf і успішна актриса.
Лілі Роуз з успадкувала від своїх знаменитих батьків – Джонні Деппа і Ванесси Параді – не тільки харизму і яскраву зовнішність, але і акторський талант, а на додачу до них – амбіції. Дівчинка почала відточувати акторську майстерність в ранньому віці, беручи участь у шкільних постановках. А отримавши першу роль у фільмі «Бивень», зрозуміла, що на вірному шляху. Друге її захоплення – модельна кар'єра. Одним з головних прихильників незвичайної краси Лілі Роуз став Карл Лагерфельд, який зробив дівчину своєї юної музою. Навіть після смерті маестро дівчина залишається особою декількох ліній Chanel.
Емма народилася в сім'ї молодшого брата Джулії Робертс, також знаменитого голлівудського актора Еріка. Тому знімальний майданчик з дитинства став її другою домівкою. І хоча мати Емми – Келлі Канінгхэм – мріяла, аби донька знайшла собі «нормальну» професію, примхлива красуня пішла своїм шляхом. Сьогодні на її рахунку безліч фільмів і серіалів, включаючи «Оторва», «Крик 4», «Ми – Миллеры», «Американська історія жахів», участь у рекламних кампаніях кращих брендів. Ще одна пристрасть Емми – музика. Дівчина записала альбом і пару синглів, але пізніше вирішила зосередитися на кіно.
Сьогодні Хейлі – одна з найпопулярніших особистостей в Instagram, яку в основному знають як модель, it-girl і дружину співака Джастіна Бібера. І дивно рідко згадують, що дівчинка зростала у знаменитій голлівудській династії. Дочка молодшого з братів Болдуін – Стівена, в школі навіть перейшла на домашнє навчання, так як не могла зосередитися на уроках чкерез увагу однолітків до її персони і питань про сім'ю. Кар'єру моделі почала в 18 років, згодом підписавши котнракти з кращими брендами, включаючи Ralph Lauren, Moschino, Guess, Karl Lagerfeld. За особливе почуття стилю дівчина першою в історії отримала посаду Творця стилю і Креативного директора компанії Adidas.
Актриса, яка здобула світову славу після участі в гучному фільмі «50 відтінків сірого», народилася в родині музиканта Дона Джонсона і актриси Мелані Гріффіт. Оточена творчими родичами, Дакота з дитинства мріяла про славу і акторську кар'єру. Ось тільки знамениті батьки не заохочували її вибір аж до закінчення середньої школи. Зате після Дакота розійшлася не на жарт. Сьогодні її фільмографія налічує понад 30 фільмів і невпинно поповнюється, а слава батьків вже давно ніяк не відбивається на її імені.