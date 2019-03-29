Спекотна Настя Каменських без білизни представила кліп з латиноамериканським красенем

Відео: YouTube/NKofficial

Настя Каменських, яка сольно виступає під псевдонімом NK, представила кліп на ремікс свого хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики, співаком De La Ghetto (справжнє ім'я - Рафаель Кастільо). Спекотне відео з'явилося на YouTube-каналі артистки NKofficial.

Гаряча Настя з'являється в кадрі відразу в декількох захоплюючих дух образах. То вона танцює, рухаючи в такт пишними стегнами, в червоній шовковій сукні, під якою не вгадується білизна, а також спокушає луком в срібному міні з відкритою спиною. Співачка красується в квітчастому сарафані асиметричного крою та полонить спекотніми танцями.

Сама ж Настя порадила шанувальникам "бути обережнішими з вогнем", натякаючи на те, що її нова робота вийшла дуже гарячою.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Коментатори в мережі прийшли в захват не тільки від реміксу, який здався деяким навіть краще, ніж оригінал, а також від відвертих образів і запальних ритмів, під які кружляє Настя. Також знайшлися і ті, хто з упевненістю заявив, що подібна робота може сміливо претендувати на латиноамериканську "Греммі".

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Розкішний кліп. Настя, я тобою захоплююся, молодець, продовжуй в цьому ж дусі!", "Кліп бомба, шикарні образи , цікава робота, гідна багатьох нагород", "Настя шикарна! Красива, пристрасна красуня. Ремікс супер!", "Рівень! Настя, ти заслуговуєш на Греммі!", "Це просто шедевр, у мене не вистачить слів, щоб описати, як це круто, якісно і красиво", "Ось це бомба! Навіть краще від першої версії", "Стратегія така, завойовуємо латиноамериканський "Греммі", а там і американської академії не за горами! Наступна зупинка "Оскар" за кращу пісню", - писали захоплені флловери.

Нагадаємо, що Настя Каменських знялася в новому молодіжному серіалі "Хостел" і зіграла саму себе.

Раніше Настя Каменських зачарувала мережу своїм вокалом наживо, показавши діапазон голосових можливостей.