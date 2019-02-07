"Спекотна красуня" Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

Співачка вразила шанувальників пікантним образом і мудрими міркуваннями

Популярная певица, дизайнер и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер опубликовала в Instagram соблазнительное фото, на котором запечатлена в стильном платье с высоким воротником, сетчатых колготах и замшевых ботильонах с открытым носком. Артистка порассуждала на тему самореализации и умении извлекать жизненые уроки.

Звезда отметила, что для нее понятие самореализация не ограничивается достижением высоких результатов, а является более широким. Оно включает в себя умение находить общий язык и взаимодействовать с разными людьми.

"Самореализация! Для меня это не только возможность попробовать себя в новом или достичь высоких результатов, это и хорошая возможность находить приемлемое решение тех или иных задач, проблем, конфликтов... Это возможность найти подход к людям и безболезненно для обеих сторон расстаться или же реализовать проекты разной сложности", - отметила артистка.

Общение с разными людьми открывает возможности к познанию себя и других, умению преодолевать внутренний дискомфорт, а также неизменно поступать по совести.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Это возможность не только собрать с помощью проб и ошибок нужную, близкую по духу команду, которая будет с тобой за одно, но и окружать себя теми, кто смотрит с тобой в одну сторону, но и кто, будучи полной противоположностью, становится нужным "материалом" для того, чтобы научиться лучше разбираться в людях, искоренять моменты внутреннего неудобства сказать "не комфортную" правду, не боясь обидеть. Но самое главное, что бы мы не делали и куда не стремились, поступать в согласии с совестью и будучи за одно со Всевышним", - подчеркнула она.

Подписчики пришли в восторг не только от жизненной мудрости Надежды, но и от ее шикарного образа.

"Надежда, Вы прекрасная женщина", "Потрясающе выглядишь", "Вау, пример для подражания", "Просто бомба", "Знойная красотка", "Хорошие слова", "Все красивее", "Умница", - не скупились на похвалу комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Ранее Надежда Мейхер показала, как выглядела в юности и рассказала о начале пути к успеху.

Кстати, экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила пикантным фото в купальнике и кокетливой шляпе.

К слову, Надежда Мейхер рассказала, кто знает о ней столько тайн и секретов, как никто другой.