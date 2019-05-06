Спекотна красуня: гаряча Настя Каменських в бікіні засвітила розкішні форми

Настя Каменських не упускає можливості похвалитися розкішними форми і потішити шанувальників гарячими знімками, особливо, коли є можливість роздягнутися на курорті до бікіні і показати себе у всій красі. Навіть свій день народження, який артистка відзначила 4 травня, Настя всртетила в купальнику, адже зараз вона знаходиться в Туреччині, де виступає з концертами та ніжиться на сонечку між виступами. Команда зірки влаштувала для неї незабутнє свято, розчуливши до сліз іменинницю. Не обійшовся захід і без Потапа, який також прилетів на знаменитий курорт з концертами. Настя з задоволенням приймала привітання від колег і друзів, а в якості подяки поділилася в Instagram черо-білим спекотним знімком в бікіні з келихом в руках.

Дівчина нахилилася до камери так, що в об'єктив потрапила її розкішні груди крупним планом. Настя чуттєво відкрила губи і відкинула кудрявы локони на одну сторону.

"Спасибі всім за привітання і добрі слова! Спасибі за побажання і любов. Я щаслива", - зізналася радісна іменинниця.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Як завжди, фото викликало ажіотаж серед шанувальників артистки. Вони почали розхвалювати апетитні форми брюнетки і обсипати її компліментами. Правда, знайшлися і ті, хто вважав, що співачка зачастила з пікантними кадрами і їй варто публікувати більш цнотливі знімки.

"Шикарна жінка", "Ти просто космос!", "Ну, Настя, ну, блін... Я хочу бачити тебе крутою, а не вульгарною дівчиною... Всі твої фотографії (крім тих, де ти в купальнику) вони виглядають веселіше, ніж такі", "Ти чудова Жінка! І фігура, і образ, але не зрозумію останнім часом, навіщо ось так все на показ?", "Ось це персики! Вогонь!", "Настуся, ти чудова", "Може, вистачить виставляти себе як.... Це просто не красиво, скромність прикрашає дівчину", "Настя, ти красуня!" - констатували фолловери.

Варто відзначити, що одним з перших співачку привітав зі святом Потап. Він написав спеціально для дівчини вірш, де оспівав її красу і залишив в кінці лаконічну підпис: "кохана Настенечка", що відразу ж дало шанувальникам привід для розмов про багаторічний роман артистів.