Знаменитий голлівудський актор розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

Фото: Роберт Де Ніро і Грейс Хайтауер (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Де Ніро не живе з Хайтауер з початку літа

Відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро прийняв рішення про розлучення з Грейс Хайтауер, на якій одружений з 1997 року, повідомляє портал Page Six.

Наголошується, що подружжя не живе разом з початку літа. При цьому у зіркової пари двоє дітей - син Елліот 1998 року народження і молодша дочка Хелен, народжена від сурогатної матері. У 75-річного актора також є ще четверо дітей від попередніх стосунків.



Як повідомляє джерело, найближчим часом актори публічно оголосять про розлучення.

Пара познайомилася в 1987 році, коли Хайтауер працювала стюардесою. Пізніше вона працювала моделлю, а потім знялася в декількох фільмах - в епізодичних ролях.

Втім, розлучаються подружжя не в перший раз. У 1999 році Роберт вже подавав на розлучення і боровся за опіку над сином. Однак тоді їм вдалося налагодити свої відносини, і розлучення так і не відбувся. У 2004 році Де Ніро і Хайтауер відновили свої весільні клятви, причому на церемонії були присутні і багато знаменитостей, серед яких були Меріл Стріп, Мартін Скорсезе, Бен Стіллер та інші.

Останній раз актор і його 63-річна дружина разом виходили в світ в червні — тоді вони з'явилися на церемонії вручення премій "Tony Awards" у Нью-Йорку.

Раніше ми писали про те, що Олена Степаненко та Євген Петросян офіційно розлучилися. Як пояснив адвокат, рішення про розлучення і спір про поділ майна будуть розглядатися окремо. Подружжю належить розділити нерухомість, рахунки і культурні цінності.

Нагадаємо, 88-річний актор Іван Краско подав на розлучення з 27-річною дружиною.

До речі, юрист розповів, що процес розлучення Ані Лорак може розтягнутися на кілька років. Виявляється, цей процес між громадянином України та громадянином іншої країни завжди складніше, ніж звичайний шлюборозлучний процес, навіть якщо шлюб був укладений на території України.

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