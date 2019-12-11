Злата Огнєвіч знялася повністю оголеною в арт-проекті "Чом ти не прийшов" (відео)

Популярна артистка Злата Огневич продовжує відкривати нові грані своєї творчості і в той же час - дивувати шанувальників відвертими образами. Арт-проект на трек "Чом ти не прийшов" просякнутий символізмом і піднімає питання, на які немає єдиної відповіді, бо кожен глядач зможе побачити своє, виходячи зі свого досвіду і світосприйняття. Завдяки кіношному режисерові Максу Литвинову, ця відеоробота стала міні-фільмом про життя Злати і про ті заборони, які накладаються на нас з дитинства і які проектують багато подій в нашому вже дорослому житті.

Злата Огнєвіч - Чом ти не прийшов

"Я відкрита людина, люблю займатися дослідженням себе і своїх глибин, стукати в підсвідомість. Я відкрита для усіляких експериментів, якщо це про мистецтво в першу чергу. На сцені, в кліпах, в кіно можливо все. Я не роздягаюся заради того, щоб роздягнутися і показати, яка гарна у мене фігура. Це зовсім не про це. Це все про символи, як у того ж Ларса фон Трієра, де кожна деталь просякнута символізмом. Я за мистецтво в першу чергу, і мені неважко бути відвертою, якщо цього вимагає творчість", - коментує вихід нової відеороботи Злата Огнєвіч.

Крім виходу відеороботи "Чом ти не прийшов", вже в цю п'ятницю, 13 грудня, Злата Огнєвіч презентує альбом українських народних пісень в авторській обробці під назвою "Сила поколінь".

"Я хотіла додати атмосфери Різдва і порадувати всіх меломанів, які люблять наші українські пісні, відомі всьому світу", - так коментує вихід майбутнього альбому Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч у новій відеороботі (фото: прес-служба артистки)

Нагадаємо, раніше Огнєвіч згадала про незабутній новорічний подарунок. Який, до речі, їй подарувала бабуся.