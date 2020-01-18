Де взимку відпочивають улюблені гумористи "Дизель Студіо": яскраві фото

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Зимова відпустка у артистів триває. Більшість акторів «Дизеля» поїхали відпочивати в теплі країни. А дехто подався у пошуках снігу на Північний полюс.

У дизель-родини є чудова традиція — відпочивати разом. Відпустка в цьому році не стала винятком. Ми поспілкувалися з зірками і топ-менеджерами «Дизель Студіо» та дізналися, які країни вони вибрали для відпочинку в цьому році.

Олексій Бланарь з дружиною Вірою

Так, шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланарь з дружиною Вірою і трьома дітьми — Машею, Сонею і Данею — провів новорічну відпустку в Таїланді. Родина відвідала мальовничий національний парк Пхан Нга, що недалеко від Пхукета.

Олена Сниткова

PR-директор Олена Сниткова разом зі своїм коханим поїхала відпочивати в Єгипет. Там вона відсвяткувала свій день народження — без алкоголю, зате з муміями:

— Перші тижні 2020 року ми провели в Шарм-ель-Шейху і Каїрі. Ходили на яхті по Червоному морю, каталися на верблюдах, квадрациклах. А в Каїрі бачили одне з чудес світу — піраміди. Саме тут я зустріла свій день народження. А мій молодий чоловік жартував, що мені нема чого переживати про свый вік, коли поруч мумії (сміється).

МАВРИКАНСКІ КАНІКУЛИ «ДИЗЕЛІВ»

Єгор Крутоголов з сином Максом і сім'єю

Сім'ї Єгора Крутоголова, Євгенія Гашенко і Михайла Шинкаренко (креативний продюсер «Дизель Студіо») досі відпочивають на острові Маврикій. Кілька днів тому до них приєдналася і Вікторія Булітко.

— Хотілося полетіти в справжнісіньке літо, щоб купатися і загоряти. Влітку на це, на жаль, не вистачає часу, — розповідає Єгор. — Природа тут гарна, різноманітна і доглянута, комахи практично не докучають. Океан прозоріший прозорого, корали, риби, загалом, все, що ми бачимо на рекламних картинках курортів світу, — тут. Тільки без фотошопу.

Михайла Шинкаренко

Євген Гашенко

Друзі сповна насолоджуються відпочинком: гуляють в ботанічному саду, біля водоспадів, на видових майданчиках і дегустують місцевий ром. Євген Гашенко навіть примудрився згоріти під сонцем!

Вікторія Булітко

Вікторія Булітко, яка зазвичай уникає тривалих перельотів, все ж приєдналася до колег і не шкодує:

— Дуже люблю сонце і тепло — тому погодилася. Попередній рік був найважчим у моєму житті. Поєднувати кілька проектів — це колосальний труд. Я їхала на Маврикій з відчуттям, що сповна заслужила відпустку! Намагаюся берегти себе — перші кілька днів була в тіні і тільки потім виповзла на сонце, де все одно згоріла (сміється).

У своїх соцмережах актори діляться кумедними кадрами з відпустки.

ТАНКОВИЧ ГОДУЄ РИБ І КРАБІВ

Дмитро Танкович

Дмитро Танкович з дружиною і дочкою відлетіли на Мальдіви. Актор розповів, що подорожувати взимку в екзотичні місця — приємна традиція:

— Ми щороку змінюємо теплі країни. Вперше полетіли відпочивати з донькою, коли їй було десять місяців. Зараз Сашкові вже чотири роки. Вона досить добре переносить перельоти, та й акліматизація проходить нормально. Від Мальдів ми в захваті! Дочка годує риб прямо в океані. І щоранку розсипає цукор перед номером, куди до вечора сповзаються десятки крабів і раків.

ДОМАШНІЙ БЕРЕЖОК

Олександра Бережка вийшов по-справжньому сімейний Новий рік. 2020-й він зустрічав удома, під Києвом разом з дружиною Оленою, синами Глібом і Лук'яном. В гості до Бережкам приїхали батьки – Саша «підтримує форму» перед другим сезоном серіалу «Вижити будь-якою ціною». Перші тижні січня провели по-сімейному. Проте, смакуючи насичений робочий рік, Олександр таки вирушив у Карпати на п'ять днів, щоб оздоровитися.

— Настає дуже цікавий і складний у плані роботи період. Поки є можливість, вирішив з'їздити ненадовго в гори.

«ДИЗЕЛІ» У ПОШУКАХ ЗИМИ

Яна Глущенко

Однак не всі «дизелі» поїхали в літо. Є і справжні любителі зими. Так, сім'ї Яни Глущенко і Сергія Писаренко вирушили на гірськолижні курорти.

Яна розповіла, що її чоловік організував поїздку на батьківщину Санта Клауса — у Фінляндії.

— Це подорож – сюрприз від Олега. Він мені зателефонував і сказав: «Завтра ми їдемо в Фінляндію, збирай валізи». Я була дуже рада. Хотілося, щоб діти побачили сніг взимку!

У Фінляндії Яна була з чоловіком, сином Тамерланом і старшим сином Олега — Артемом.

— Ми відмінно провели час. Олег з Темою каталися на лижах, а я катала Тамика на санках. За час відпустки ми бачили північне сяйво і справжнього оленя! А ще відвідали резиденцію Санта Клауса. Всі залишилися дуже задоволені поїздкою! Сподіваюся, найближчим часом на українських гірськолижних курортах теж з'явиться хороший сервіс за адекватні гроші. Станом на зараз у Фінляндії дешевше відпочивати, ніж в Україні.

Сергій Писаренко з сім'єю

Сергій Писаренко з дружиною Мариною, дочкою Анею, синами Едуардом і Микитою вирушили в Доломітові Альпи в Італії. Вся сім'я обожнює лижі, разом підкорили висоту до 3000 метрів!

— Це був незабутній сімейний відпустку в горах. Ми каталися щодня по шість годин, грали в настільні ігри, їздили на термальні джерела. Середній син Микита катається на лижах вже технічніший і краще за мене. В цьому році планує отримати розряд з гірськолижного спорту. Молодшу дочку Варю з собою не брали. Вирішили, що у два з половиною роки ще рано ставити її на лижі. А в наступному році вже будемо долучати.

РОМАТНИЧЕСКИЙ ВІДПУСТКУ СМОРИГИНЫХ

Євген Сморигін

Євген Сморигін зустрічав Новий рік з родиною в Києві. Він розповів, що в цьому році хотілося побути вп'ятьох: з дружиною Лідою і дітьми — Олексієм, Лізою і Сашком.

А пізніше Євген з дружиною влаштували собі романтичну подорож у Рим. Пара провела в Італії чотири дні:

— Діток залишили з бабусею, а самі відправилися в наше улюблене місто. У Римі жили і творили світові генії. Від дотику до творінь Мікеланджело і Рафаеля виникає трепет у душі. Тут я надихаюсь і заряджаюся творчістю на весь рік! Ми багато гуляли по стародавніх вулицях Риму та відвідали Ватикан.