Журналісти згадали, як Меган Маркл проігнорувала важливий захід для королівської сім'ї Великобританії

Меган Маркл і принц Гаррі насолоджуються довгоочікуваною свободою від королівських обов'язків. З 1 квітня офіційно вступила в силу їх заява про зречення від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Герцог и герцогиня Сассекські тепер самі в праві вирішувати, де їм жити, чим займатися і як розпоряджатися своїми ресурсами. Тим часом інтерес до пари анітрохи не затих, а швидше навпаки. Відтепер шанувальників Сассекських цікавить буквально кожен їх крок. Однак поки що Меган і Гаррі новими виходами не радують. Натомість британські ЗМІ аналізують минуле життя скандального подружжя в королівських стінах. Журнал Hello помітив, що одна важлива подія для членів королівської сім'ї, який так і не відвідала Меган Маркл, будучи в статусі герцогині Сассекськї. А саме — Великоднє церковне богослужіння у Віндзорі в 2019 році.

Біографи королівської сім'ї почали збирати цікаві факти про життя Меган Маркл в палацових стінах. Дружина принца Гаррі відвідувала всі важливі для Великобританії події — День співдружності Націй, Церемонія виносу прапора і т. д. Однак на Великодній службі у Віндзорі 21 квітня 2019 року герцогиня Сассекська помічена не була! Хоча тут присутні абсолютно всі члени монаршої сім'ї Великобританії. Служба відбулася в каплиці Святого Георгія.

Як з'ясувалося, Меган не захотіла відвідувати церемонію, так як перебувала на останніх місяцях вагітності. Нагадаємо, що первісток Меган і Гаррі, принц Арчі народився 6 травня 2019 року. Майбутня молода мама вирішила, що їй краще провести цей час під наглядом лікарів, ніж на черговому офіційному заході серед родичів і папараці.

Меган Маркл на останніх місяцях вагітності — березень 2019 (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Відзначимо, що в цьому році церковна відправа у великодню неділю була скасована через епідемію коронавіруса у Великобританії. Королева Єлизавета II продовжує знаходиться на самоізоляції у Віндзорському замку. На жаль, в цьому році їй доведеться зустрічати Великдень в гордій самотності. Тим часом герцог і герцогиня Кембриджські живуть у своєму заміському будинку Анмер Хол, в Норфолку. Зі своїми дітьми: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. 71-річний принц Чарльз, який нещодавно відновився від COVID-19, перебуває в своїй шотландській резиденції Биркхолл. Разом зі своєю дружиною — 72-річної Каміллою.

А ось Меган Маркл і принц Гаррі ще минулого місяця переїхали з Канади в США — в Лос-Анджелес. Ближче до матері Маркл — Дорії Редлан. При цьому вже в травні малюк Арчі відсвяткує день народження — йому виповнюється рівно рік.

Нескладно здогадатися, що своє перше Світле Христове Воскресіння принц Арчі зустріне в компанії матері і батька. Можливо, до парі приєднується мама Меган Маркл. Однак це скоріше виключено. Так як в США також суворі заходи карантину через пандемію коронавіруса.

"Зараз найважливіше - це здоров'я і благополуччя всіх людей у всьому світі та пошук рішень багатьох проблем, що виникли в результаті цієї пандемії", — повідомляли раніше Меган і Гаррі своїм шанувальникам.