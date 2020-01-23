Життя без нього не уявляю: Дмитро Комаров "підчепив" в Китаї корисну звичку

Напередодні старту нового сезону тревел-шоу «Світ навиворіт», у київському кінотеатрі «Оскар» телеканал «1+1» влаштував масштабну презентацію, на яку завітали зірки, блогери та команда проекту. Серед китайських ліхтариків, декорацій у вигляді гігантського дракона, Дмитро Комаров ділився враженнями про життя у монастирі Шаолінь та подробицями, як схуд на 10 кілограмів під час експедиції.

Як поділився Комаров, йому під час експедиції дивовижним образом вдалося схуднути на 10 кілограмів без спорту і дієт.

«Якщо у Пекіні о 5 ранку вийти у центральний парк, то можна побачити там бабусь, які сідають на шпагат і роблять сальто. І ти не віриш, що в 80-90-100 років можна таке виробляти! Це все китайська медицина, і в тому числі секрети Шаоліня. А я буквально за один місяць схуд на 10 кілограмів. Жодної дієти чи спорту. У Китаї я відкрив для себе китайський чай та його цілющі властивості, вже не уявляю без нього свого життя. Моя дружина не дасть збрехати, кожен ранок у мене починається з китайського чаю», - говорив Дмитро.

У цей час Руслан Сенічкін, який схуд на «Танцях з зірками», пригадав їхню участь у танцювальному шоу. А у відповідь Комаров розповів, що під час цієї експедиції у нього теж було трішки танців. Але не зовсім стандартних, адже «виходити на паркет» йому довелося не з партнеркою, а з довгою китайською локшиною на очах у сотень людей.

Олександра Кучеренка, Дмитро Комаров та Катя Осадча (фото: 1+1)

До речі, гостями атмосферної презентації стали Юрій Ткач, Катерина Осадча, Мішель Андраде, Марічка Падалко, Володимир Горянський, ведучі «Сніданку з 1+1» Людмила Барбір та Руслан Сенічкін, Олександр Пікалов з сином, Богдан Юсипчук, Соломія Вітвіцька, блогер Ольга Шевченко (Shelby) та інші. Підтримати Дмитра Комарова прийшла також дружина Олександра Кучеренко та родина.

Гостей пригощали традиційними стравами Піднебесної - смаженими пельменями «гьодза», солодкими вафлям по-гонконгськи, печивом з передбаченнями та делікатесними личинками. Маленькі вихованці школи бойового мистецтва «Пересвіт» на сцені демонстрували таємниці техніки кунг-фу. А атмосферу тематичного заходу доповнили традиційні символи небесної імперії та гігантські воїни, що світяться у темряві, від київського фестивалю китайських ліхтарів на Співочому полі.

Максим Кривицький (фото: 1+1)

На початку вечора генеральний продюсер каналу «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» Максим Кривицький зазначив, що програма «Світ навиворіт» є найрейтинговішим тревел-шоу України.

«Світ навиворіт» - проект, який народився на каналі «1+1», і існує вже багато років, що є серйозним досягненням. Це найрейтинговіше тревел-шоу в Україні, яке показує глядачу, як круто подорожувати і пізнавати планету. Ми запалюємо інших, таких же сміливих українців, які по слідах Дмитра Комарова зараз підкорюють світ. Це дуже приємно, і нам хочеться, щоб програма існувала ще довго. Упевнений, новий сезон про Китай буде дуже яскравим і захоплюючим», - сказав Максим Кривицький.

Олександр Пікалов та Дмитро Комаров (фото: 1+1)

Сам ведучий Дмитро Комаров і оператор Олександр Дмитрієв з’явилися на сцені в незвичному китайському одязі: сірих халатах-кімоно послушників монастиря Шаолінь. Як розповів ведучий, перша серія нового сезону буде присвячена цьому унікальному храму, де вони прожили декілька днів та попросили взяти з собою одяг для презентації.

«У нас, як завжди, ексклюзив - ми пожили в монастирі Шаолінь і покажемо його «виворіт». Нашою задачею було потрапити туди не за квитком, як туристи, а подивитися на його інший бік, недоступний звичайним відвідувачам. Адже більшість із нас чули про шаолінських монахів, які володіють неймовірною силою і можуть стояти на одному пальці. І ми перевірили, наскільки це правда чи вигадка», - зазначив Комаров.

Дмитро продовжив розповідати про експедицію до Китаю, яка тривала близько 6 місяців, і поділився з глядачами неймовірними враженнями. Хоча після 10 років подорожей здивувати команду «Світу навиворіт» все складніше, але Китаю це вдалося.

«Чому ми обрали Китай? - відповідав на питання із залу ведучий. - Це країна, яка навіть нашу, розбещену подорожами уяву, перевернула з ніг на голову. Суперсучасна країна, у якій в Шанхаї можна сісти на потяг і їхати зі швидкістю 431 кілометрів на годину. І у цьому ж Шанхаї ми можемо знайти ринок традиційної медицини і купити сушену жабу, змію, корінець, зустріти сотні мільйонів людей, які ніколи не заходять в сучасні аптеки і не знають, що таке антибіотики, аспірин та інші європейські ліки».

Саме традиційній китайській медицині присвячено декілька випусків програми.

Співачка Мішель Андраде

Комік Юрій Ткач з дружиною і донькою

Телеведучі "1+1" та учасники шоу Танці з зірками 2019

Крім того, у новому сезоні Дмитро Комаров випробує на собі тисячолітні ритуали китайської традиційної медицини, покаже передові технології, познайомиться з бойовими техніками найсильніших воїнів світу, зустрінеться з цікавими людьми і побуває в найвіддаленіших регіонах Китаю. І звичайно ж, телеведучий познайомить жителів Піднебесної з українською культурою і кулінарними традиціями України.

Дивіться наймастабніший китайський сезон “Світу навиворіт” з Дмитром Комаровим о 22.45 з 29 січня на каналі «1+1»

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