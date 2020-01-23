Життя без нього не уявляю: Дмитро Комаров "підчепив" в Китаї корисну звичку

Вже 29 січня о 22.45 на каналі «1+1» відбудеться прем’єра наймасштабнішого сезону «Світу навиворіт», присвяченого Китаю
Напередодні старту нового сезону тревел-шоу «Світ навиворіт», у київському кінотеатрі «Оскар» телеканал «1+1» влаштував масштабну презентацію, на яку завітали зірки, блогери та команда проекту. Серед китайських ліхтариків, декорацій у вигляді гігантського дракона, Дмитро Комаров ділився враженнями про життя у монастирі Шаолінь та подробицями, як схуд на 10 кілограмів під час експедиції.
Як поділився Комаров, йому під час експедиції дивовижним образом вдалося схуднути на 10 кілограмів без спорту і дієт.
У цей час Руслан Сенічкін, який схуд на «Танцях з зірками», пригадав їхню участь у танцювальному шоу. А у відповідь Комаров розповів, що під час цієї експедиції у нього теж було трішки танців. Але не зовсім стандартних, адже «виходити на паркет» йому довелося не з партнеркою, а з довгою китайською локшиною на очах у сотень людей.
Олександра Кучеренка, Дмитро Комаров та Катя Осадча (фото: 1+1)
До речі, гостями атмосферної презентації стали Юрій Ткач, Катерина Осадча, Мішель Андраде, Марічка Падалко, Володимир Горянський, ведучі «Сніданку з 1+1» Людмила Барбір та Руслан Сенічкін, Олександр Пікалов з сином, Богдан Юсипчук, Соломія Вітвіцька, блогер Ольга Шевченко (Shelby) та інші. Підтримати Дмитра Комарова прийшла також дружина Олександра Кучеренко та родина.
Гостей пригощали традиційними стравами Піднебесної - смаженими пельменями «гьодза», солодкими вафлям по-гонконгськи, печивом з передбаченнями та делікатесними личинками. Маленькі вихованці школи бойового мистецтва «Пересвіт» на сцені демонстрували таємниці техніки кунг-фу. А атмосферу тематичного заходу доповнили традиційні символи небесної імперії та гігантські воїни, що світяться у темряві, від київського фестивалю китайських ліхтарів на Співочому полі.
Максим Кривицький (фото: 1+1)
На початку вечора генеральний продюсер каналу «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» Максим Кривицький зазначив, що програма «Світ навиворіт» є найрейтинговішим тревел-шоу України.
Олександр Пікалов та Дмитро Комаров (фото: 1+1)
Сам ведучий Дмитро Комаров і оператор Олександр Дмитрієв з’явилися на сцені в незвичному китайському одязі: сірих халатах-кімоно послушників монастиря Шаолінь. Як розповів ведучий, перша серія нового сезону буде присвячена цьому унікальному храму, де вони прожили декілька днів та попросили взяти з собою одяг для презентації.
Дмитро продовжив розповідати про експедицію до Китаю, яка тривала близько 6 місяців, і поділився з глядачами неймовірними враженнями. Хоча після 10 років подорожей здивувати команду «Світу навиворіт» все складніше, але Китаю це вдалося.
Саме традиційній китайській медицині присвячено декілька випусків програми.
Співачка Мішель Андраде
Комік Юрій Ткач з дружиною і донькою
Телеведучі "1+1" та учасники шоу Танці з зірками 2019
Крім того, у новому сезоні Дмитро Комаров випробує на собі тисячолітні ритуали китайської традиційної медицини, покаже передові технології, познайомиться з бойовими техніками найсильніших воїнів світу, зустрінеться з цікавими людьми і побуває в найвіддаленіших регіонах Китаю. І звичайно ж, телеведучий познайомить жителів Піднебесної з українською культурою і кулінарними традиціями України.
Дивіться наймастабніший китайський сезон “Світу навиворіт” з Дмитром Комаровим о 22.45 з 29 січня на каналі «1+1»
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