"Життя складається з моментів": Джамала зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином

Джамала зізнається – вона готова відсунути кар'єру на другий план, якщо мова йде про сім'ю. Так, співачка розповіла, що хоче мати багато дітей і готова на час піти зі сцени, щоб подарувати маленькому Еміру-Рахману братика або сестричку. Зіркова мама запевняє, що сумує за хлопчикові під час гастролей і завжди поспішає додому, щоб укласти його в обійми. Вона із задоволенням ділиться з шанувальники душевними сімейними фото і показує, як росте синок.

Цього разу артистка опублікувала в Instagram один з кадрів сімейної фотосесії. В об'єктиві – Джамала, її чоловік Бекир Сулейманов і синок. Малюк весело сміється. А його мама мрійливо і умиротворено дивиться в камеру. Бекір обійняв дружину і з посмішкою на обличчі спостерігає за Емір-Рахманом.

"Сьогодні як ніколи хочеться побажати мирного та чистого неба над головою нам усім! Все наше життя складається з моментів, тому давайте цінувати та берегти кожну хвилину проведену у злагоді і затишку з близькими. З Днем миру, друзі" - душевно привітала співачка шанувальників.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Прихильники Джамали не залишили без уваги її теплі слова і відповіли взаємністю.

Дуже гарна сім'я

Які ж ви гарні! З Днем миру

Ви найкращі! Бережи Вас всіх Господь!

Такі гарні

Гармонійно! Дуже гармонійно!

Чудова світлина! Щастя Вам!

Дуже красива і щаслива родина хай вас Господь Бог охороняє і оберігає

Гарна родина. Щастя Вам

Приємно дивитися на вашу батьківщину

Які милі

Скріншот коментарів

Словом, Джамала підкорила образом в довгому повітряному платті і яскравих кросівках.