"Життя триває": актриса з "Дизель Шоу" звернулася до коханого

Фото: Дизель Шоу (колаж РБК-Україна)

Яна Глущенко розповіла про стосунки з чоловіком

Постраждала у ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко вперше за довгий час поділилася з шанувальниками новим фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала спільне фото з чоловіком Олегом Збаращуком, продюсером ТІК і за сумісництвом концертним директором "Дизель Студіо".

Артистка, яка проходить реабілітацію після аварії вдома, зворушливо подякувала йому за підтримку і зізналася в любові.

Фото: Яна Глущенко з чоловіком (instagram.com/yamo4ka)

"Життя триває і воно прекрасне. Я хотіла б кожному, побажати "свою людину" поруч. Мій чоловік - мій улюблений чоловік. Сприйняття фрази: "І в горі і в радості" ми, на жаль, пройшли буквально. Чоловік - це не просто чисто загальноприйняте позначення статусу пари, це буквально все. Мій коханий, моя підтримка, опора, друг, порадник, вчитель - це не просто слова, це все мій Олег Анатолійович і його ставлення до мене. Я вдячна всьому що є чи не тільки на цій планеті, що саме ти мій! Я, на жаль, не завжди подарунок...зате я завжди дуже несподіваний сюрприз. Спасибі, мій рідний, що ти РІДНИЙ! Люблю тебе любовною любов'ю! P. S. Бажаю всім вам любові і міцного здоров'я! Цінуйте і піклуйтеся одне про одного безоплатно!", - написала Яна.

Скріншот поста (instagram.com/yamo4ka)

Підписники розжалобились подібному посту і побажали Глущенко, щоб далі вони з чоловіком розділяли лише радісні моменти, а також якнайшвидшого одужання.

Скріншот коментарів (instagram.com/yamo4ka)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що потерпілий у ДТП актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов записав відеозвернення до своїх шанувальників. В ролику Єгор подякував всім шанувальникам за підтримку.

А також писали про те, що ще один актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників.

Відео: РБК-Україна