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Життя непередбачуване, і так трапляється: Володимир Остапчук підтвердив інформацію про розлучення

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.10.2019 - 11:01
Життя непередбачуване, і так трапляється: Володимир Остапчук підтвердив інформацію про розлучення
Володимир і Олена Остапчук (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Відомий шоумен і його дружина прийняли рішення розлучитися

Володимир Остапчук та Олена Войченко – одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу – прийняла рішення розлучитися. Цю інформацію офіційно підтвердила прес-служба артиста.

Життя непередбачуване, і так трапляється: Володимир Остапчук підтвердив інформацію про розлученняВолодимир з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«В мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так, це правда. Життя непередбачуване, і так трапляється. Щиро кажучи, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно оберігаємо наш особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей. Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого.

Час, який ми провели разом, ми згадуємо з вдячністю, а в майбутнє дивимося по-новому. Поки це все, що ми хочемо сказати, та просимо з повагою ставитися до нашого рішення і до цієї ситуації», – звернувся до шанувальників артист.

Життя непередбачуване, і так трапляється: Володимир Остапчук підтвердив інформацію про розлученняВолодимир і Олена Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Володимир і Олена були одружені 12 років. У сім'ї підростає двоє дітей – дочка Емілія і син Еван-Олександр. Про розлад у стосунках пари заговорили, коли в кінці серпня-вересні на їх сторінках перестали з'являтися спільні знімки. За чутками, свою роль у розладі зіграла і зайнятість Володимира, і життя на дві країни, але офіційно причину пара називати не бажає. Відомо, що Володимир Остапчук особисто відніс заяву про розлучення в Подільський районний суд міста Києва.

Життя непередбачуване, і так трапляється: Володимир Остапчук підтвердив інформацію про розлученняВладимр з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В інтерв'ю Володимир часто розповідав про те, що дружина – найбільш близька і дорога для нього людина, так що напевно парі вдасться зберегти теплі відносини.

Незважаючи на складний період, Володимир зберігає оптимізм. У своєму мікроблозі він опублікував пост зі спортзалу з двозначним, але дуже життєрадісним підписом: "Ніколи не пізно змінювати своє життя". А також публікує кумедні відео і фото з дітьми, зізнаючись їм у любові.

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