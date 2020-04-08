Життя дуже мінливе: Христина Соловій висловилася про особисте

Ведуча рубрики «Ексклюзив» Вікторія Маремуха запросила на розмову найзагадковішу співачку українського шоу-бізнесу – Христину Соловій. У відвертому інтерв’ю для «Ранку з Україною» на каналі «Україна» молода артистка зізналася, як ставиться до того, що її пісні не часто лунають на радіохвилях, і яка мрія дівчини не може здійснитися вже кілька років.

Казкова і таємнича – таке враження справляє співачка Христина Соловій. Вона нечасто дає інтерв'ю, не виставляє кожен крок в Instagram і навіть дуетів не записує. У відвертій розмові зірка прокоментувала своє ставлення до звичних, як для артиста речей:

«Мені здається, що я свій час можу використовувати і скеровувати в набагато корисніші речі. Це ж страшна історія з цим Instagram – ти прокидаєшся з ним, засинаєш, – зізналася Христина Соловій в ефірі каналу «Україна». І додала, що її творчості немає на музичних каналах та радіо, про що вона аж ніяк не жалкує. – Якби мені хотілося там бути, то я б створювала такий контент, щоб там бути. Я б робила музику з більш швидкого темпу – тунц-тунц… більше оголеного тіла і була б веселішою. А я вибрала собі трохи складніший шлях. Свідомо. І поки я від нього не відмовилася».

Соловій Христина (фото: instagram.com/soloviyka)

Не співати російською, не зніматися оголеною, не відкриватися повністю навіть перед прихильниками. Здається, Христина свої принципи не зраджує. А от про захоплення готова говорити постійно. І окрім музики – це Франція, зокрема, Париж.

«Я ніколи не думала, чому і звідки у мене така пристрасть до цього міста, а зараз згадала. У мене колись в дитинстві була касета переписана Селін Діон з її франкомовним альбомом. Взагалі, не згадаю, як він називався. Та я була закохана в цю мову – співала разом із нею, не розуміючи слів», – розповіла артистка.

Крім того, співачка зазначила – у Парижі вона жодного разу не була, а відвідати країну мрії збирається самостійно:

«Я би хотіла поїхати в Париж одна, тому що хочеться відчути місто так, як мені цього хочеться, а не в чиїсь компанії. Особливо, якщо це буде мій хлопець. Сперечатися і сваритися, в який музей іти сьогодні… Я хочу поїхати, як вільна пташка».

Здається, так може говорити про Париж тільки дівчина, яка зараз не закохана. Проте, артистка пояснює – має власну позицію щодо розмов про особисте.

«Дивіться, я не говорила про особисте життя з 2015 року, і не думаю, що сталось щось таке, що я б могла змінити свою позицію зараз, – коментує Христина Соловій в програмі «Ранок з Україною». – Життя дуже мінливе і я б не хотіла пояснювати, чому у мене з кимось не склалось. Поки що я заміж не виходжу».

Нагадаємо, рані Олег Скрипка і Соловій Христина вперше заспівали дуетом.