"Живіть майбутнім": Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Не так давно шанувальники Яни Соломко були приголомшені і засмучені новиною про те, що співачка все ж розлучилася зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим і вони вже давно не живуть разом. Однак сама артистка зберегла позитивний настрій і присвячує весь свій вільний час чотирирічній дочці Кірі. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться яскравими кадрами і закликає не зациклюватися на минулому.

Так, Яна зводила дитину в басейн, а також на дитячу залізницю.

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Мама і дочка позували біля входу в схожих нарядах - світлих джинсах і сірих пуловерах, при цьому Кіра сидить на паркані, а мама дбайливо обіймає її.

"Живіть тільки майбутнім! Дякуйте всім і за все, що з вами було і йдіть до своїх цілей і мрій! І ще так важливо навчитися радіти щастю інших людей! Згодні? Кохання нам усім", - поділилася Соломко.

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Пізніше артистка також показала фото з їх осінньої прогулянки. Вже явно похолодало, так як мама і дочка одягнені в яскраві курточки. Маленька Кіра виглядає просто чарівно в рожевому вбранні! В руках дівчинка тримає льодяник у вигляді півника, а її мама щасливо посміхається й з любов'ю дивиться на дитину.

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

"Ось моє щастя! ...І нехай весь Світ зачекає..." - написала Яна.

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Розчулені підписники співачки поспішили залишити свої відгуки, відзначаючи, що донечка дуже на неї схожа і вони обидві неймовірно милі.

Милашки, дуже славні дівчинки

У вас дуже мила донька

Такі милі, доця копія мамина

Дівчата,ви відмінно виглядаєте

Ой так, це найбільше щастя

Ось так, це ви вірно сказали

Дуже красива. Впевнена, що екс-чоловік вже сто разів пошкодував про розлучення.

Кажуть живіть справжнім)

Які ви гарненькі, стиляги

дуже правильні слова!!! Ви велика молодець

Ви тут такі красуні

Які Ви милі,живіть тільки майбутнім,удачі Вам!!!

Які ви класні і шалено милі

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення з чоловіком.

Раніше Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо для дитини.