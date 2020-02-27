Живи з посмішкою: Кухар і Стоянов трепетно привітали сина з днем народження

Знаменита балетна пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом вже більше 10 років та виховують двох дітей - сина Тимура і дочку Настю, яку лише не так давно вперше представили публіці. А ось хлопчик нерідко з'являється разом з батьками на світських заходах і на фото в їхніх облікових записів. 26 лютого у Тімура був день народження і люблячі батьки трепетно привітали його в мережі. А от особисто вийде лише трохи пізніше, так як танцюристи зараз знаходяться на гастролях за кордоном.

Катерина поділилася милим відео з сином зі зйомок Танців із зірками, в якому вони позують біля блискучої стіни з дощику і повертаються на камеру. Балерина побажала йому завжди жити з посмішкою.

"Хлопчик мій коханий!!! Даруй завжди тепло, любов, радість, доброту цього світу і близьким тобі людям! Цінуй їх і оберігай.... особливо жінок, які душі в тобі не чають і кожен день дарують свою турботу....Будь їхніми крилами! Живи з посмішкою і поділися цією посмішкою! І НЕХАЙ ТЕБЕ ВІЧНО КРУЖЛЯЄ ЛЮБОВ!" - тепло привітала коханого синочка Кухар.

Фото: Катерина Кухар з сином (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Стоянов опублікував фото в обнімку з Тимуром і також залишив для хлопчика зворушливі слова і побажання.

Фото: Олександр Стоянов з сином (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Дорогий сину! Тебе не треба вчити зберігати авантюризм.

Ти несеш відповідальність за свої слова і вчинки.

Ти легкий на підйом і ніколи нічого не боїшся, адже, ти — справжній чоловік. Ти ніколи не здаєшся і йдеш до кінця, знаючи, що перемога не важлива, важливі досвід та участь. І я шалено щасливий, що в тебе це все виходить!

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Бажаю тобі залишатися таким же сильним і мудрим! Те, як ти дбаєш про свою молодшу сестру і доглядаєш за дівчатами, говорить про велике твоє серце і навіть мені є чому у тебе повчитися! Бажаю досягати всіх твоїх цілей і бажань! І не забувати про те, що дитиною бути круто, навіть в 30 з гаком років! Будь молодцем і нових і класних звершень тобі у твоєму новому році! Ми скоро будемо вдома і відзначимо!" - написав Олександр

Зазначимо, що Стоянов - не рідний батько Тимура, Катерина народила його від свого першого чоловіка, з яким розлучилася, будучи на 7 місяці вагітності. Однак Стоянов завжди сприймав хлопчика як свого сина, адже він брав участь у житті Тимура з перших днів його життя і дуже підтримав балерину після розлучення. Згодом у них народилася донька Анастасія.

Шанувальники приєдналися до привітань та відмітили, що Тимур росте справжнім красенем і дуже схожий на свою зоряну маму.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розповіла, як зберігає пристрасть у відносинах з чоловіком.