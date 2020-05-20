Від яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантину

Зірка змінюється зі швидкістю світла
Кім Кардашьян ніколи не відрізнялася сталістю, якщо справа стосується її стилю. 39-річна бізнесвумен і зірка мережі регулярно приміряє різноманітні зачіски. Тільки за останній час вона показала більше 5-ти варіацій. І треба відзначити – всі вони їй до лиця! Згадуємо найяскравіші іміджі героїні світських хронік.
З періодичністю в кілька тижнів Кім приміряє на себе образ фатальної блондинки. Звідки така тяга до золотистих відтінків у темноволосої від природи Кім, незрозуміло. Але варто визнати, що виглядає вона досить ефектно. В одному з недавніх постів зірка спитала поради у шанувальників: чи варто їй змінювати колір на більш світлий на постійній основі. Думки розділилися, а сама вона просто стала чергувати зачіски. Кілька годин тому на її сторінці з'явилося нове фото з блондом. Може, цього разу вже надовго?
Кім небайдужа до блонду (фото: instagram.com/kimkardashian)
Навіть залишаючись темноволосою, невгамовна Кім намагається урізноманітнити зачіску. Так, вона приміряє відтінки від чорного до шоколадного, розбавляючи темне волосся світлими пасмами або роблячи плавні переходи. Тому Кім завжди виглядає незвично і по-новому. Беремо приклад!
Зірка не перестає пробувати нові відтінки (фото: instagram.com/kimkardashian)
Окремо варто згадати пристрасть Кім до фантазійним елементів в зачісках. Коли справа доходить до фотосесій, стилісти діви відриваються по повній. І Кім зовсім не проти! Недавно їй зробили незвичайну зачіску зі зміїним принтом. А також волосся заплели в незвичайні коси. До речі, зірка любить переносити такі елементи в повсякденний стиль. Часто її можна помітити з високим хвостом, «цибулинкою» або всім з дитинства знайомою «Мальвіною». Змінюється і довжина волосся Кардашьян: сьогодні вона красується з ефектним каре, завтра вже з розкішними волоссям дл талії. Експериментувати зі стилем їй допомагають різноманітні перуки.
Кім обожнює мінятися (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Ольга Турчаникова