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Від яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 17:32
Від яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантину
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка змінюється зі швидкістю світла

Кім Кардашьян ніколи не відрізнялася сталістю, якщо справа стосується її стилю. 39-річна бізнесвумен і зірка мережі регулярно приміряє різноманітні зачіски. Тільки за останній час вона показала більше 5-ти варіацій. І треба відзначити – всі вони їй до лиця! Згадуємо найяскравіші іміджі героїні світських хронік.

Розкішний блонд

З періодичністю в кілька тижнів Кім приміряє на себе образ фатальної блондинки. Звідки така тяга до золотистих відтінків у темноволосої від природи Кім, незрозуміло. Але варто визнати, що виглядає вона досить ефектно. В одному з недавніх постів зірка спитала поради у шанувальників: чи варто їй змінювати колір на більш світлий на постійній основі. Думки розділилися, а сама вона просто стала чергувати зачіски. Кілька годин тому на її сторінці з'явилося нове фото з блондом. Може, цього разу вже надовго?

Від яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуВід яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуКім небайдужа до блонду (фото: instagram.com/kimkardashian)

50 відтінків брюнетки

Навіть залишаючись темноволосою, невгамовна Кім намагається урізноманітнити зачіску. Так, вона приміряє відтінки від чорного до шоколадного, розбавляючи темне волосся світлими пасмами або роблячи плавні переходи. Тому Кім завжди виглядає незвично і по-новому. Беремо приклад!

Від яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуВід яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуЗірка не перестає пробувати нові відтінки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фантазійні елементи

Окремо варто згадати пристрасть Кім до фантазійним елементів в зачісках. Коли справа доходить до фотосесій, стилісти діви відриваються по повній. І Кім зовсім не проти! Недавно їй зробили незвичайну зачіску зі зміїним принтом. А також волосся заплели в незвичайні коси. До речі, зірка любить переносити такі елементи в повсякденний стиль. Часто її можна помітити з високим хвостом, «цибулинкою» або всім з дитинства знайомою «Мальвіною». Змінюється і довжина волосся Кардашьян: сьогодні вона красується з ефектним каре, завтра вже з розкішними волоссям дл талії. Експериментувати зі стилем їй допомагають різноманітні перуки.

Від яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуВід яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуВід яскравої брюнетки до розкішної блондинки: як змінювалася Кім Кардашьян за час карантинуКім обожнює мінятися (фото: instagram.com/kimkardashian)

Автор: Ольга Турчаникова

Теги Новини України Кім Кардашян
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