Жорстко відмовили: Дантес вперше розсекретив свою зухвалу нездійснену мрію

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співакові завадили реалізувати задумане батьки

Володимир Дантес на карантині сам не нудьгував і дружині, співачці Наді Дорофєєвої, не давав. Він зняв цілу серію влогів під загальною назвою "Як не розлучитися на карантині" і поділився кулінарними лайфхаками для чоловіків, а тестувала його шедеври кохана, яка встигла за карантин набрати у вазі (що її нітрохи не псує, навіть навпаки). Пара самоізолювалася в приватному будинку з басейном, стала медетировати вранці, а Володимир почав пошук нових креативних ідей, попутно ділячись своїми зухвалими планами і мріями.

Так, в instaram він розповів про дитячу ідею, яка перекочувала з ним у доросле життя. Поки реалізувати її артист не наважився.

"Я, як, напевно, всі діти, мріяв про татуювання. Пам'ятаю, в 96-му вийшов фільм Space Jam, і я відразу закохався в 2 речі - баскетбол і Looney Tunes. В цьому ж році я почав грати в баскетбол. Хоча, навчаючись у другому класі, грою це було складно назвати. Майкл Джордан був крутіше всіх, навіть крутіше Віті по кличці Козир з 10го класу, а він перший почав укладати волосся пивом", - з гумором написав шоумен.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Потім, в 99-му виходить фільм Суперагент Саймон з Деннісом Родманом і ВСЕ! Я ще більше люблю баскетбол, але тепер я хочу собі татуювання, як у цього екстравагантного хлопця з сережками на обличчі. Потім мені 16, і я зважуюся нарешті вибрати яку ж саме татуювання я буду робити на шиї.

Варіанти:

Бик (символ Чикаго Буллз)

23 (номер Джордана)

Ящірка (не знаю як вона в цей список потрапила, але по-моєму кожен день я проходив повз взуттєвий магазин Саламандра і емблема була залікова)



⠀Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Я вибрав ящірку. Прийшов до батьків, повідомив про наміри і мені в жорсткій формі відмовили. І були праві. Тому що якщо ти фанат NBA або AND1, то ніяка емблема харківського магазину не повинна вплинути на любов до гри!", - поділився спогадами Володимир.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про своїх щоденні маленькі радощі.

Автор: Аня Бойчук