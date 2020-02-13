Жінкам платять менше: Forbes розкрив списки найбільш високооплачуваних акторів 2019 року

Журналісти ділового видання Forbes вирішили підвести підсумки 2019 року. І склали рейтинг найбільш високооплачуваних акторів і актрис минулого року. При цьому читачі вже відзначили, що Анджеліни Джолі у поданих списках немає! Хоча раніше "місіс Сміт" практично завжди очолювала подібні рейтинги. Схоже, що гучної ролі в сіквелі "Малефисента" було недостатньо. Однак є й інші нюанси. Приміром, тільки дві жінки потрапили в топ-10 найбільш високооплачуваних зірок 2019 року! Журналісти видання підкреслюють, що "фінансовий розрив" між чоловіками і жінками як і раніше залишається голлівудською реальністю.

Отже, перше місце серед жінок посіла 35-річна Скарлетт Йоханссон, для якої минулий рік був дуже продуктивним. В 2019-му Скарлетт заробила 56 млн доларів! Відзначимо, що в минулому році Йоханссон знялася в прибутковый для себе картині "Кролик Джоджо", який претендував на "Оскар" відразу в декількох номінаціях. Також актриса знялася у фільмі "Чорна вдова", який покажуть у цьому році.

Скаарлетт Йоханссон у фільмі "Шлюбна історія" (кадр з фільму)

Друге місце в списку найбільш високооплачуваних зірок посіла Софія Вергара. Дохід актриси склав 43 млн доларів.

Третє місце займає Різ Уізерспун - 35 млн доларів. У неї зовсім невеликі доходи від акторської роботи, зате вона спродюсировала "Люсі в небесах" і досить популярний серіал "Сказати правду".

Софія Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

А ось Марго Роббі, яка через совю роль подружки Джокера Харлі Квінн знаходиться у всіх на слуху, зайняла лише восьму сходинку з доходом 23,5 млн доларів. Однак не слід забувати, що Марго - висхідна зірка Голлівуду, якій пророкують славу "великої" актриси. Так що в 2020 році варто очікувати набагато більш частої появи Роббі на кіноекранах.

Дуейн Джонсон (фото: instagram.com/therock)

Що стосується рейтингу акторів-чоловіків, то перше місце дісталося Дуейну Скелі Джонсону з заробітком 89,4 млн доларів. Друге місце зайняли зірки "Месників" Кріс Хемсворт ($76.4 млн) і Роберт Дауні-мол. ($66 млн). Трохи не дотягнув до трійки лідерів індійський актор Акшай Кумар, а п'ятим став... Джекі Чан.

Списки виглядають наступним чином:

Найбільш високооплачувані актори в 2019 році:

Дуейн Джонсон $89.4 млн

Кріс Хемсворт $76.4 млн

Роберт Дауні — молодший $66 млн

Акшай Кумар $65 млн

Джекі Чан $58 млн

Бредлі Купер $57 млн

Адам Сендлер $57 млн

Кріс Еванс $43.5 млн

Пол Радд $41 млн

Уілл Сміт $35 млн

Найбільш високооплачувані акторки в 2019 році: