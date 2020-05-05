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Жінка-змія: напівоголена Кім Кадашьян показала розкішне тіло в пікантній зйомці

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Зірка приміряла новий незвичайний образ

Кім Кардашян знялася в новій незвичайній зйомці. Цього разу зірка приміряла образ більш ніж спокусливий, поставши в ролі жінки-змії. З «одягу» знаменита красуня обарла тільки шкіру пітона, яка по спіралі прикриває її пишні форми. Бездоганний і продуманий до дрібниць образ доповнює зачіска з гофрованими пасмами і принтом змії у волоссі. Такий же і на нігтях 39-річної зірки. Макіяж виконаний в коричнево-золотавій гамі. Фото Кім підписала коротко: «Отруйна».

Нова зйомка Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зрозуміло, настільки спекотні кадри змусили мережу сколихнутися. Галерея набрала більше 3 мільйонів лайків і близько 25 000 коментарів. Багато хто, окрім компліментів, залишив дещо обурені відгуки, звинувативши Кардашьян у невдалому фотошопі.

  • Вау!
  • Ох, це так чудово!
  • Божественно красива
  • Нереальна
  • Як ім'я твого стиліста по волоссю?
  • Вау! Мій улюблений принт! Чудово!
  • Жарко
  • Чому у тебе у волоссі нігті?
  • У тебе що – три руки?

Коментарі до посту Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото зірка зазначила майстрів, які працювали над зйомкою. Багато з них поділилися кадрами і відео з бекстейджа. За їх словами, це була одна із самих креативних і вражаючих фотосесій в їх кар'єрі.

Кім під час зйомки (відео: instagram.com/styledbyhrush)

Пізніше Кім додала не менш спокусливі фото в купальнику. Скоріше за все, це продовження попередньої зйомки. Цього разу знімки вийшли літніми і атмосферними.

Кім спокушає мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка приміряла золотисто-жовтий купальник з високими вирізами на стегнах. Доповнює образ широке кольє з сріблястим камінням на шиї, а також знову незвичайна зачіска. Волосся Кім заплетене в довгі коси. Останній штрих – яскравий макіяж. Зірка позує на тлі океану в різних ракурсах. Так що її пишні стегна і груди, осина талія, видатні сідниці і стрункі ноги миттєво привернули увагу армії фанатів.

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