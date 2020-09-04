Жінка-вамп: Тіна Кароль в розкішних образах прикрасила сторінки глянцю

Українська поп-діва Тіна Кароль стала героїнею вересневого номера української версії журналу Vogue. Співачка прикрасила сторінки глянцю, примірявши ефектні образи, а також дала інтерв'ю, в якому була порушена і тема її особистого життя.

Зйомка з Тіною проходила в Нью-Йорку, її автором став фотограф Грег Суолс, якому позували Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі, а стилістом – Ганна Зюрова. В розкішних нарядах Dior, Saint Laurent, Miu Miu і Brandon Maxwell артистка відчувала себе легко і невимушено. Гарячою родзинкою кадрів стало те, що співачка позувала без нижньої білизни.

Жінка-вамп української поп-сцени, як охрестив Кароль журнал, в цьому році відзначає 15-річчя музичної кар'єри, а 18 вересня виходить новий альбом співачки "Знайти своїх".

В інтерв'ю була порушена тема особистого життя артстки, яке дуже цікавить прихильників. Незважаючи на чутки про роман з Даном Баланом, Тіна зізналася, що головним чоловіком у її житті залишається покійний чоловік Євген Огір.

"Моя пристрасть – це флірт, який ні до чого не зобов'язує. Флірт на сцені з глядачем. Мені цього достатньо. Звичайно, жінці потрібен чоловік. Мій чоловік у моєму житті був – і він з'явився саме в той момент, коли був необхідний. Він фактично витягнув мене з усіх бід. Якби не Женя, могла б не трапитися та Тіна Кароль, з якою ви спілкуєтеся. Зустріч з Женею – це доля, не кожному так щастить. Що уготовано мені далі – не знаю. Я в цьому сенсі фаталистка", - поділилася зірка.

Тіна Кароль знялася у відвертій фотосесії для глянцю (фото: vogue.ua)

Шанувальники прийшли в захват і засипали Кароль лавиною компліментів.

Королева

Відвал всього

Краса

фотосесія просто містифікацію !

Неймовірно круто

Панночко, ЦЕ НЕ ЗАКОННО!!!

Ой. Ну просто сексі герл чикабамбони

як завжди , чудова жінка - бомба

Тинааааа, жінка-вогонь

Що за кішка

неймовірний образ

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорює мережу спільним треком з світовою зіркою Snoop Dogg - прем'єра спільної роботи під назвою Blow Your Mind української поп-діви і всесвітньо популярного американського R&B-виконавця вже відбулася на всіх стримінг-платформах світу.

Раніше Тіна Кароль показала унікальну сукню в одному примірнику, створену для її виступу на День Незалежності.