"Жінка-вамп": Тіна Кароль у кроп-топі вбила наповал магнетичным фото

Зваблива Тіна Кароль останнім часом публікує на своїй сторінці в соцмережі виключно спокусливі і чуттєві фото, чого раніше шанувальники за своєю улюбленицею не помічали. Цей факт дуже радує фанів артистки, адже вони можуть в деталях розглянути її ідеальні форми, які поп-діва охоче демонструє на камеру. Зірка буквально завалила Instagram ефектними знімками, зробленими в США, більшість з яких – пляжні.

Цього разу в кадрі Тіна позувала в білих міні-шортах і кроп-топі, розташувавшись прямо на піску. Сміливе вбання лише підкреслило достоїнства фігури співачки – тонку талію, пишні груди.

Тіна дивиться, немов кудись удалину, одна її рука вільно лежить на талії, а на другу вона спирається, злегка підвівшись. Об'ємне волосся Тіна перекинула на одну сторону, від чого вони здавалися ще більш густими і пишними, ніж зазвичай. Макіяж у спокійних і природних тонах підкреслив природну привабливість поп-діви.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото викликало ажіотаж серед армії фанів Тіни. Вони навперебій стали писати в її адресу компліменти, один витонченіше іншого.

"Ангел!", "Цей погляд!", "Боже, жінка-вамп!", "До чого ж гарна!", "Чарівна!", "Немає слів, одні емоції", "Тіна, ти зводиш з розуму всіх, знала?", "Тіна Григорівна, що ви з нами робите?" "Такий грайливий погляд, тигриця", "Вогонь, що ж нас чекає далі?" - цікавилися фани.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль вже публікувала кілька фото в цьому ж вбранні. На одному з них вона позує біля будиночка рятувальників на пляжі, на інших – на піску, грайливо приспустивши резинку на шортах.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Крім того, Тіна Кароль заворожила мережу естетичним фото і підкорила своєю грацією.