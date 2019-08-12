"Жінка-вамп": Сергій Бабкін перевтілився у відому співачку

Сергій Бабкін не тільки радує шанувальників своїми музичними, але й акторськими талантами. Він грає в театрі і майстерно перевтілюється в різних персонажів. Але такого перетворення, яке відбулося з артистом на фото в Instagram, його поклонникине очікували! Співак раптово став... відомою співачкою Надією Бабкіною.

Сергій опублікував фото в жіночому образі, причому дуже ексцентричному. Плаття бірюзового кольору з великим принтом, колготки в сітку, кеди і окуляри з червоними склом, а також чорний парик з рівною короткою чілкою.

"Надія Бабкіна", - підписав кокетливе незвичайне фото музикант.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники тут же почали жартувати в коментарях, оцінивши акторський талант і почуття гумору кумира, а також зазначили, що в новому образі він більше схожий на Джона Леннона.

На Леннона схожий

На Ленона змахує

Я от завжди знала, що Джон Ленон - живий!

Худовата буде!

Бомба!

Точніше Бабкіна Надія!

Супер

Ага, Надія ... Напевно, в свої кращі роки

Талант! Не сховаєш ні під якими одягом. Хоч паранжу одягніть, харизма все одно на місці

Не те слово! Надія ще та!

Як завжди на висоті

Скріншот коментарів

Сергій також розмістив коротке відео, на якому він в новому образі міркує про хвилювання перед концертом. Піддавшись емоціям, музикант в амплуа Надії навіть почав задирати поділ спідниці.

"Роздуми Надії про хвилювання", - коротко підписав він комічний ролик.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін з дружиною буквально закидали мережу фото з особистого архіву, показавши своїх дітей і домашніх улюбленців.

Раніше Сергій Бабкін зачарував підписників відео дозвілля з молодшим сином Єлисеєм.