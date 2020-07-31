Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому "пухнастого" міні максимально оголила ніжки

Наталя Могилевська зовсім нещодавно примкнула до рядів блондинок, шанувальники в захваті від її сміливоого експеременту і вважають, що зміни пішли артистці тільки на користь. Сама ж співачка натякає, що зовнішні зміни – це відображення того, що відбувається в її житті і творчості. Те ж саме стосується і образів зірки – вони стали сміливіше. Так, вона прийшла на ефір одного з українських ФМ-станцій в пухнастій сукні-міні м'ятного кольору.

Артистка активно кокетувала на камеру і посміхалася. Вона демонструвала стрункі ніжки і пікантно оголила плечі. До пухнастої сукні Наталія підібрала білі човники з гострими носами. Макіяж – легкий, з акцентом на очі (нижню повіку вона підкреслила бірюзовим відтінком в тон сукні).

Шанувальники зійшлися на думці, що світлий колір волосся Наталії до лиця і повідомили їй про це в коментарях, а співачка подякувала фанам за компліменти.

Наталя Могилевська засвітила ніжки і оголила плечі в екстравагантному сукню (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих "пілотів"

Натуся, прекрасна Натуся. Блондинкаааа супер

Наталя як же вам личить блонд! Просто бомбисеская красуня. Плаття шикарне , таке повітряне

Вам йде це плаття і туфельки класні

Наталя, вам дуже личить колір волосся. Я спочатку вас не впізнала. Ви вогонь жінка

Колір волосся - супер! Дуже добре вам!

Наталія,Вам дуже личить блонд. Красуня

Красуня наша

Наталочко, Ви як завжди чудові

Плаття бомба!

Красива блондинка. Сукня бомба

Яка класна

Наталія ви приклад для багатьох. Ви справжня. Вам добре і блонді і з колишнім кольором також відмінно. Виглядаєте ви супер!

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська випустила кліп на літній трек "Білий літак".