ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в відвертому купальнику

Автор: Lite

Акторка показала нове гаряче фото

Сальма Хайєк останнім часом перетворилася на справжнього блогера – актриса практично щодня виставляє пости. Особливо багато на її сторінці фото у відвертих вбраннях і купальниках. Кожен такий кадр демонструє, що зірка не має наміру здаватися рокам, зберігаючи небувалу молодість і стрункість. Нове фото акцентувало на пишних грудях популярної актриси, які ледь помістилися у відвертий виріз купальника. Ідеально доповнила пляжний образ знаменитості маленький капелюшок. Волосся, вологе від купання, вона розпустила по плечах. Макіяж зробила нейтральний, виділивши тільки чорні вії.

Популярні новини

Нове фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Дивлячись на актрису, насилу вгадаєш її вік – не віриться, що 2-го вересня їй виповниться 54 роки. Фанати актриси поспішили залишити їй масу приємних коментарів: «Ти неймовірна», «Буквально королева всього», «Ти – найкраще вино», «Неймовірна», «Прекрасна», «Абсолютний ідеал», «Ти чудова», «Просто вау», «Чорт, ти прекрасна», «Дуже красива», «Чарівна, як завжди»...

Сальма любить демонструвати своє тіло (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, раніше актриса порадувала шанувальників максимально сміливим фото в бікіні, на якому продемонструвала свою досконалу фігуру повністю. Фотограф зняв спекотну красуню за чашечкою кави, в перервах між купанням в морі і сонячними ваннами. В якості пляжного аутфіта вона вибрала маленьке чорне бікіні з чорними трусиками і бра. З його допомогою артистка продемонструвала пишні груди, тонку талію, а також стрункі ноги.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сальма Хайекактриса