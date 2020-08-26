Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в відвертому купальнику

Акторка показала нове гаряче фото
Сальма Хайєк останнім часом перетворилася на справжнього блогера – актриса практично щодня виставляє пости. Особливо багато на її сторінці фото у відвертих вбраннях і купальниках. Кожен такий кадр демонструє, що зірка не має наміру здаватися рокам, зберігаючи небувалу молодість і стрункість. Нове фото акцентувало на пишних грудях популярної актриси, які ледь помістилися у відвертий виріз купальника. Ідеально доповнила пляжний образ знаменитості маленький капелюшок. Волосся, вологе від купання, вона розпустила по плечах. Макіяж зробила нейтральний, виділивши тільки чорні вії.
Дивлячись на актрису, насилу вгадаєш її вік – не віриться, що 2-го вересня їй виповниться 54 роки. Фанати актриси поспішили залишити їй масу приємних коментарів: «Ти неймовірна», «Буквально королева всього», «Ти – найкраще вино», «Неймовірна», «Прекрасна», «Абсолютний ідеал», «Ти чудова», «Просто вау», «Чорт, ти прекрасна», «Дуже красива», «Чарівна, як завжди»...
Нагадаємо, раніше актриса порадувала шанувальників максимально сміливим фото в бікіні, на якому продемонструвала свою досконалу фігуру повністю. Фотограф зняв спекотну красуню за чашечкою кави, в перервах між купанням в морі і сонячними ваннами. В якості пляжного аутфіта вона вибрала маленьке чорне бікіні з чорними трусиками і бра. З його допомогою артистка продемонструвала пишні груди, тонку талію, а також стрункі ноги.