Жінка-мрія: 50-річна Дженніфер Лопес вразила спортивною фігурою в зухвалих міні-шортах

Дженніфер Лопес знову продемонструвала свою ідеальну форму і життєрадісний настрій. 50-річна співачка в минулі вихідні разом з чоловіком і сім'єю влаштувала домашні ігри. Дозвілля знаменитої родини показав на своїй сторінці екс-бейсболіст Алекс Родрігес, записавши кумедне відео про святкові вихідні.

«Я сподіваюся, що ви в безпеці в ці вихідні четвертого липня. Мені дуже пощастило провести час з сім'єю і трохи повеселитися. І особливий привіт великому Аль-Майклзу за те, що він надихає мене сьогодні. Цей рік зміцнив кілька ідей в моїй голові: 1) Бережіть своїх близьких і час, який ви проводите з ними. 2. Продовжуйте навчати себе і кидати виклик собі. 3. Говоріть один з одним і слухайте. 4. Поширюйте любов. Розповсюдьте доброту. Поширюйте радість», – написав глава сім'ї.

Сім'я на активному відпочинку (відео: instagram.com/arod)

У ролику дружна сім'я грає в бейсбол, п'є прохолодні напої, а також просто веселиться, слухаючи невгамовного Алекса. Не менш ефектно в ньому виглядала і Дженніфер, яка показала неабияку спритність і свою розкішну форму.

Співачка одягла на пікнік джинсові міні-шорти і блідо-блакитну сорочку – така літня «класика» чудово поєднувалася з білими кедами і стильним капелюшком. Стрункі ноги і засмагла шкіра популярної співачки змусили прихильників навіть на сторінці у Алекса писати компліменти Дженніфер. Втім, харизму Родрігеса і веселість дружної сім'ї фанати також відзначили. «Ви найкращі у світі», «Найкраща родина назавжди», «Це так мило», «Я в захваті», «Як можна бути такими гарними», – пишуть фолловери Родрігеса.

Співачка в ідеальній формі (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше Дженніфер і Алекс влаштували спільні танці – чоловік Лопес підтримав челендж в рамках шоу World of Dance. Відео, в якому Алекс повторює рухи слідом за Дженніфер, просто підкорило мережу!