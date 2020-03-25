Одружуватися чи не одружуватися: Вікторія Булітко розповіла, чим покорила коханого

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», актриса Вікторія Булітко, яка раніше прокоментувала чутки про роман з Дмитром Дікусаром, зізналася, як познайомилася зі своїм хлопцем і чому не з'являється з ним на публіці.

Акторка не поспішає розкривати імені своєї половинки, але зізнається, що називає його Містером А. Попри те, що разом вони вже 5 років, на публіці пара не з’являється.

«Для мене найкращий відпочинок – це дім, смачна їжа, кіношка, серіальчик. Щоб зручненько, на диванчику повалятися. Я не дуже люблю людні місця», – поділилась Вікторія Булітко в інтерв’ю каналу «Україна».

Попри те, що і Вікторія, і Містер А, який працює айтішником, із Запоріжжя, познайомились один з одним у Києві.

«Я грала на гітарі і подумала «нічого такий». А він у телефоні сидів і поглядав, заглядав. І тоді я така – зараз його покорю! Ось і покорила… піснею «Вона такая дрянь», – сміється Булітко.

За словами артистки, вона зовсім не мріє про заміжжя. А ось її коханий дуже хоче дітей.

«Мені здається, що він чекає якоїсь моєї відмашки – одружуватися чи не одружуватися, народжувати чи не народжувати. Насправді до заміжжя я дуже просто ставлюся. Хоча мені кажуть, що це неправильно. Немає в мене такого, що хочу заміж, білу сукню. Не знаю, чому я така», – відверто розповіла Вікторія в ефірі «Ранку з Україною».