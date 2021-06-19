Дружина Віктора Павлика таємно виписалася з пологового будинку і показала перші кадри з сином вдома

Катерина зізналася, що навмисне не повідомила пресі про свою виписку, оскільки не хотіла зайвої публічності.

"Спеціально не говорила про виписку, так як не хотіла, щоб журналісти приїхали. Знаю, багато хто питав. Тому дуже намагалася не афішувати це. І слава богу, нікого не було. Ми вдома", - повідомила Репяхова.

Також дівчина показала свій красивий лук, в якому виписувалася з пологового будинку. Для важливого дня дружина Павлика вбралася в легку світло-зелену сукню з квітковим принтом, а з аксесуарів вибрала нові сережки, які, за словами дівчини, вона планувала надіти на свій день народження - 13 червня Репяховій виповнилося 27 років.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік з новонародженим синочком на виписці з пологового будинку (instagram.com/repyahovakate)

На деяких кадрах з виписки видно, як Віктор Павлік ніжно тримає новонародженого малюка на руках і дякує дружині за сина.

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала свою виписку з пологового будинку

Крім того, після приїзду додому Катерину і маленького Мішу чекав подарунок у вигляді красиво прикрашеної дитячої кімнати. Дівчина показала відео з дому і зізналася, що дуже рада там бути, проте бути мамою - вельми складно. Зараз їй також допомагає мама.

Катерина Репяхова з сином Михайлом вже вдома

Репяхова опублікувала фото новонародженого Мишка вдома і зазначила, що на ньому - перший одяг, що вона купила під час вагітності.

Катерина Репяхова показала новонародженого сина Мішу вдома (instagram.com/repyahovakate)

"Це була перша одежина, яку я купила Мишку ще тижні на 20 вагітності. Як же я тебе чекала, синочку! Я коли була ще дитиною знала, що у мене буде син Міша. І ось він зараз у мене на руках. Мрії збуваються, головне сильно хотіти", - зворушливо написала молода мама.

До слова, обличчя дитини Віктор і Катерина поки що не показують.

Нагадаємо, що 27-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною 55-річного Віктора Павлика в травні 2020-го року. У Павлика до народження Міші було троє дітей - двоє синів і дочка. Старший Павло помер у 2020 після двох років боротьби з раком кісток.