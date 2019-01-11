Дружина Тищенко в купальнику показала, як носити анімалістичний принт

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Барановська Алла "вигуляла" модний купальник на відпочинку в Таїланді

23-річна Алла Барановська, дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка, яка раніше викликала бурхливі обговорення в мережі своїм відвертим новорічним вбранням, похвалилася в мережі стрункою фігурою. Разом з чоловіком і дітьми вона зараз відпочиває в Таїланді і взяла з собою цілий набір яскравих купальників, які із задоволенням демонструє підписникам в Instagram.

Барановська поділилася свіжим фото з їх розкішної вілли, на якому вона позує біля басейну в модному леопардовому купальнику і солом'яному капелюсі, а також сонцезахисних окулярах. Зазначимо, що анімалістичний принт - один з головних трендів на даний момент.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Острів засинає:) Модниці! Що думаєте щодо принта animal? Так/ні? Мені в цій моделі купальника так він понра", - поцікавилася у фанів Алла.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Практично всі шанувальники зійшлися на думці, що їй такий купальник з анімалістичним принтом дуже личить, а також висловили захоплення витонченою фігурою молодої мами.

"В цієї моделі і з капелюшком відмінно ви красуня", "Виглядаєте супер!", "Ти дуже гарна!!", "У цьому образі animal супер", "Я за такий принт, головне, щоб все в міру", "Вам дуже йде, і якщо напишуть що ні, то знайте заздрять!", "Ти красуня, принт супер", "Дуже подобається", "В такому образі, стильно і красиво, особливо з капелюшком. Цей принт ненав'язливий", "Алла, вам дуже йде. А ще фігурка супер", "Класний купальник і Вам йде. А принт зараз на піку моди", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Дружина Тищенко також опублікувала зворушливий сімейний знімок з чоловіком і синочком Давидом, якому скоро виповниться два роки. Вона запевнила, що вони серйозно підійшли до безпеки малюка і ретельно за ним спостерігають біля води.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Доброго ранку від нашої сім'ї! Сьогодні на сніданок кавун. Буся фанатіє від кавуна і ананаса. Годує тата. P. s. Хлопці, не хвилюйтеся щодо басейну і Давида! Він під таким наглядом, як найцінніший експонат, знає, що у воду заходити не можна і плитка мокра теж знає)) У нас вдома скрізь підлога з каменю, з народження син звик)) Поспішив мокрий по плитці .. впав))) всіх цілую", - написала Барановська.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше Алла Барановська поділилася яскравими фото з Таїланду і розповіла, що схудла на 10 кілограмів і дуже задоволена своєю фігурою.

До речі, молода мама Світлана Лобода захопила мережу, показавши груди і сідниці в купальнику.