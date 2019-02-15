Дружина Миколи Тищенка показала сталевий прес у відвертому бікіні

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Шанувальники в один голос хвалять Аллу за шикарний прес

Відомий українських ресторатор і ведучий Микола Тищенко, а також його дружина Алла Барановська продовжують ніжитися під палючим сонцем Таїланду, звідки нещодавно похвалилися екстремальною розвагою. При цьому Барановська не дає розслабитися шанувальникам, публікуючи манливі фото у відвертих образах.

На одному з останніх фото дружина Тищенко позує в бікіні синього кольору, оригінально декороване метеликами. Цікаво, що фото було зроблено в ванній кімнаті. Підписники Барановської зазначили, що у неї буквально сталевий прес — "привід для заздрості багатьох жінок".

Тим часом сама fashion-блогер похвалилася, що вже місяць вони з Миколою живуть в тайському селі, де відвикли від цивілізації. Алла постійно ходить в домашніх тапочках. А також заінтригувала фанів, мовляв, вона взагалі може не надягати купальник, так як їх сусіди по віллі вже з'їхали.

Барановська Алла хвалиться ідеальною фігурою (фото: instagram.com/allabonya)

Підписники Барановської прийшли в захват від нового соковитого фото. Чи варто говорити, що багато коментарі пов'язані з відмінною фігурою і пресом блогера?!

"Прес крутий", — підкреслює irina_baranivska.

"Вже і кубики проглядають", — зауважує lenusik2515.

"Аллочка, дуже добре схудли! "— хвалить olgy2003.

"Вауу, привітик пресик", — також зазначає ola_nikolaevna.

"Не можна бути на світі красивою такою", — посміхається maryna_korneliuk.

"Красивий купальник і фігура! Дуже!" — захоплюється lukasik_detmir.

Алла Барановська на відпочинку (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше Барановська в бікіні захопила барвистим фото з басейну.

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