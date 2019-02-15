Дружина Миколи Тищенка показала сталевий прес у відвертому бікіні

Шанувальники в один голос хвалять Аллу за шикарний прес
Відомий українських ресторатор і ведучий Микола Тищенко, а також його дружина Алла Барановська продовжують ніжитися під палючим сонцем Таїланду, звідки нещодавно похвалилися екстремальною розвагою. При цьому Барановська не дає розслабитися шанувальникам, публікуючи манливі фото у відвертих образах.
На одному з останніх фото дружина Тищенко позує в бікіні синього кольору, оригінально декороване метеликами. Цікаво, що фото було зроблено в ванній кімнаті. Підписники Барановської зазначили, що у неї буквально сталевий прес — "привід для заздрості багатьох жінок".
Тим часом сама fashion-блогер похвалилася, що вже місяць вони з Миколою живуть в тайському селі, де відвикли від цивілізації. Алла постійно ходить в домашніх тапочках. А також заінтригувала фанів, мовляв, вона взагалі може не надягати купальник, так як їх сусіди по віллі вже з'їхали.
Барановська Алла хвалиться ідеальною фігурою (фото: instagram.com/allabonya)
Підписники Барановської прийшли в захват від нового соковитого фото. Чи варто говорити, що багато коментарі пов'язані з відмінною фігурою і пресом блогера?!
Алла Барановська на відпочинку (фото: instagram.com/allabonya)
Нагадаємо, раніше Барановська в бікіні захопила барвистим фото з басейну.
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