Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі

Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий - зразковий сім'янин, чудовий чоловік і турботливий батько. Разом з дружиною Ксенією, яку він нещодавно зворушливо привітав з днем народження, шоумен виховує двох дочок - Варвару і Серафиму. І поки в Києві доволі прохолодна погода, сімейство втекло погрітися до теплого моря.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія поділилася атмосферних сімейним знімком з чоловіком і доньками. Вони позують у купальниках прямо в морі, при цьому на молодшу Сіму надіті надувні рукава. Всі вони виглядають розслабленими і щасливими.

Фото: Євген Кошовий з дружиною Ксенією і дочками (instagram.com/yalta_k)

Також дружина коміка опублікувала неймовірно ефектний кадр, на якому зображені три покоління жінок її сім'ї - її мама, вона сама і дочки.

Фото: Ксенія Кошова з мамою і дочками (instagram.com/yalta_k)

Ще парою яскравих фото Ксенія поділилася в розділі сторіс. Де саме вони відпочивають, вона розкривати не стала.

Фото: Ксенія Кошова з мамою і дочками (instagram.com/yalta_k)

Розчулені підписники поспішили залишити свої теплі відгуки.

Ви просто нереальні. Хотілося б ще Ваше фото з Жекой з води, де Ви удвох

Ніжні)) а де Ви відпочиваєте?)

з татом теж дууже. Кльові!!!

Три золоті рибки і водяний!

Море,море...прям як у пісні!!!

Ксень,вистачить засмагати.Ти вже негр

Яке сімейне, тепле фото!

Дуже гарна Сім'я. Що то Женя трохи растроен.

Красиве щасливе сімейство

Чудова, гарна сім'я

Скріншот коментарів (instagram.com/yalta_k)

Як ми раніше повідомляли, Варвара Кошова, дочка відомого коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, потрапила у фінал нацвідбору дитячого Євробачення.

До речі, лідер студії Квартал 95 і колишній колега Володимира Зеленського Євген Кошовий відверто розповів про свою старшу дочку Варвару.