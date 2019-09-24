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Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.09.2019 - 14:33
Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі
Фото: Євген Кошовий з дружиною Ксенією (instagram.com/yalta_k)

Сімейство втекло від холодної осені до теплого моря

Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий - зразковий сім'янин, чудовий чоловік і турботливий батько. Разом з дружиною Ксенією, яку він нещодавно зворушливо привітав з днем народження, шоумен виховує двох дочок - Варвару і Серафиму. І поки в Києві доволі прохолодна погода, сімейство втекло погрітися до теплого моря.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія поділилася атмосферних сімейним знімком з чоловіком і доньками. Вони позують у купальниках прямо в морі, при цьому на молодшу Сіму надіті надувні рукава. Всі вони виглядають розслабленими і щасливими.

Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі

Фото: Євген Кошовий з дружиною Ксенією і дочками (instagram.com/yalta_k)

Також дружина коміка опублікувала неймовірно ефектний кадр, на якому зображені три покоління жінок її сім'ї - її мама, вона сама і дочки.

Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі

Фото: Ксенія Кошова з мамою і дочками (instagram.com/yalta_k)

Ще парою яскравих фото Ксенія поділилася в розділі сторіс. Де саме вони відпочивають, вона розкривати не стала.

Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі

Дружина Євгена Кошового зачарувала сімейним фото з чоловіком і доньками на морі

Фото: Ксенія Кошова з мамою і дочками (instagram.com/yalta_k)

Розчулені підписники поспішили залишити свої теплі відгуки.

  • Ви просто нереальні. Хотілося б ще Ваше фото з Жекой з води, де Ви удвох
  • Ніжні)) а де Ви відпочиваєте?)
  • з татом теж дууже. Кльові!!!
  • Три золоті рибки і водяний!
  • Море,море...прям як у пісні!!!
  • Ксень,вистачить засмагати.Ти вже негр
  • Яке сімейне, тепле фото!
  • Дуже гарна Сім'я. Що то Женя трохи растроен.
  • Красиве щасливе сімейство
  • Чудова, гарна сім'я

Скріншот коментарів (instagram.com/yalta_k)

Як ми раніше повідомляли, Варвара Кошова, дочка відомого коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, потрапила у фінал нацвідбору дитячого Євробачення.

До речі, лідер студії Квартал 95 і колишній колега Володимира Зеленського Євген Кошовий відверто розповів про свою старшу дочку Варвару.

Кошовий зі сцени гостро пожартував над Зеленським: з'явилося відео Євген Кошовий зворушливо привітав дружину з днем народження
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