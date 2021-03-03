Дружина DZIDZIO вперше розповіла про проблеми в шлюбі: не ночує вдома

SLAVIA вирішила в таємниці від чоловіка записати власний хіт, щоб вийти з його тіні. Однак, коли відбулася прем'єра композиції, DZIDZIO навіть не підтримав її.

"Замість цього він підтримав іншу співачку, у якої в один день зі мною теж була прем'єра кліпу. Кажу: "Чому ти привітав її, невже вона рідніше, ну як?" – згадує співачка.

З'ясувалося, що пісня "Я тобі не мамка" – автобіографічна. Особливо, фраза "На якій медитації ти був цілу ніч?". За словами Ярослави, її чоловік дійсно ходить на нічні медитації, не попередивши її, що його не буде вдома до ранку.

"Буває у нього. Причому мене не попереджає, а я всю ніч не сплю і думаю, що з ним щось сталося. Всіх піднімаю на вуха вночі. А вранці він передзвонює, що от я був на медитації", – говорить SLAVIA.

За словами співачки, вона допускала думки про можливі романи DZIDZIO на стороні, але "тримала всі думки в собі".

Варто відзначити, що для запису однієї зі своїх пісень SLAVIA без супроводу свого чоловіка полетіла в Домінікану. Вже тоді у фанатів почали з'являтися думки про проблеми в шлюбі з DZIDZIO.