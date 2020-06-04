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В перловому боді і з різним кольором волосся: Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 17:58
В перловому боді і з різним кольором волосся: Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Гаряча артистка показала, як виглядає з різним кольором волосся

Володарка апетитних форм, модель і співачка Дар'я Астаф'єва часто балує своїх шанувальників пікантними фото - дівчина нерідко знімається навіть повністю голою. У новій фотосесії авторства знаменитого фотографа Соні Плакидюк артистка з'явилася в дуже яскравих і незвичайних образах.

34-річна Астаф'єва позувала в спокусливому боді з перлів, яке ледь прикриває її пишний бюст. Жаркий лук доповнюють колготки в сіточку, чорні ботфорти і такого ж кольору латексні рукавички. На шиї у фатальної красуні намисто, а в вушках - масивні сережки-кільця.

Зухвалим був і макіяж Даші зі срібними тінями, яскравою червоною помадою і широкими стрілками. При цьому вона приміряла різні перуки, з'явившись в образі блондинки, брюнетки і шатенки. На одному з кадрів і зовсім можна побачити три Даші відразу!

"Ми до вас приїхали на годину", - жартівливо підписала фото артистка.

Розбурхані шанувальниками засипали Астаф'єву коментарями, не забувши згадати про групу ВІА Гра і відзначити, що в рудому кольорі їй дуже круто.

  • Хотіла написати, що Даша найкрасивіша, потім зрозуміла, що тут все Даші красуні).
  • Одна Даша добре...а три ще краще
  • Даші Астаф'євої багато не буває
  • Всі жінки відьми
  • Шикарна!
  • Та ,що в центрі взагалі агонь!
  • Одна Даша - вогонь , а три так воооообщееее
  • Рудий -прикольно
  • Руденька ваще вогонь!
  • Чорний самий ідеальний колір Вам підходить
  • ВІАГРА біленька, чорненька, руденька
  • Віагра нервово курить в стороні :)
  • Іствікські відьми))
  • Ви дуже гарна!

В перловому боді і з різним кольором волосся: Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрамиВ перловому боді і з різним кольором волосся: Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астаф'єва повністю оголилася заради гарячого фотосету.34-річна зірка позує показала апетитні форми під час фотосесії в арт-готелі у Львові.

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Автор: Lite

Теги Новини України Даша Астаф'єваобраз
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