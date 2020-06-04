В перловому боді і з різним кольором волосся: Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами

Гаряча артистка показала, як виглядає з різним кольором волосся
Володарка апетитних форм, модель і співачка Дар'я Астаф'єва часто балує своїх шанувальників пікантними фото - дівчина нерідко знімається навіть повністю голою. У новій фотосесії авторства знаменитого фотографа Соні Плакидюк артистка з'явилася в дуже яскравих і незвичайних образах.
34-річна Астаф'єва позувала в спокусливому боді з перлів, яке ледь прикриває її пишний бюст. Жаркий лук доповнюють колготки в сіточку, чорні ботфорти і такого ж кольору латексні рукавички. На шиї у фатальної красуні намисто, а в вушках - масивні сережки-кільця.
Зухвалим був і макіяж Даші зі срібними тінями, яскравою червоною помадою і широкими стрілками. При цьому вона приміряла різні перуки, з'явившись в образі блондинки, брюнетки і шатенки. На одному з кадрів і зовсім можна побачити три Даші відразу!
"Ми до вас приїхали на годину", - жартівливо підписала фото артистка.
Розбурхані шанувальниками засипали Астаф'єву коментарями, не забувши згадати про групу ВІА Гра і відзначити, що в рудому кольорі їй дуже круто.
Скріншот коментарів
Раніше Даша Астаф'єва повністю оголилася заради гарячого фотосету.34-річна зірка позує показала апетитні форми під час фотосесії в арт-готелі у Львові.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite