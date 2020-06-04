В перловому боді і з різним кольором волосся: Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Гаряча артистка показала, як виглядає з різним кольором волосся

Володарка апетитних форм, модель і співачка Дар'я Астаф'єва часто балує своїх шанувальників пікантними фото - дівчина нерідко знімається навіть повністю голою. У новій фотосесії авторства знаменитого фотографа Соні Плакидюк артистка з'явилася в дуже яскравих і незвичайних образах.

34-річна Астаф'єва позувала в спокусливому боді з перлів, яке ледь прикриває її пишний бюст. Жаркий лук доповнюють колготки в сіточку, чорні ботфорти і такого ж кольору латексні рукавички. На шиї у фатальної красуні намисто, а в вушках - масивні сережки-кільця.

Зухвалим був і макіяж Даші зі срібними тінями, яскравою червоною помадою і широкими стрілками. При цьому вона приміряла різні перуки, з'явившись в образі блондинки, брюнетки і шатенки. На одному з кадрів і зовсім можна побачити три Даші відразу!

"Ми до вас приїхали на годину", - жартівливо підписала фото артистка.

Розбурхані шанувальниками засипали Астаф'єву коментарями, не забувши згадати про групу ВІА Гра і відзначити, що в рудому кольорі їй дуже круто.

Хотіла написати, що Даша найкрасивіша, потім зрозуміла, що тут все Даші красуні).

Одна Даша добре...а три ще краще

Даші Астаф'євої багато не буває

Всі жінки відьми

Шикарна!

Та ,що в центрі взагалі агонь!

Одна Даша - вогонь , а три так воооообщееее

Рудий -прикольно

Руденька ваще вогонь!

Чорний самий ідеальний колір Вам підходить

ВІАГРА біленька, чорненька, руденька

Віагра нервово курить в стороні :)

Іствікські відьми))

Ви дуже гарна!

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астаф'єва повністю оголилася заради гарячого фотосету.34-річна зірка позує показала апетитні форми під час фотосесії в арт-готелі у Львові.

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Автор: Lite