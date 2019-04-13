Перлина України: Ольга Сумська підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 52 роки може похвалитися витонченою красою та вражаюче молодою зовнішністю, чим постійно захоплює своїх шанувальників. Нещодавно Народна артистка України знову вразила користувачів мережі своїм квітучим зовнішнім виглядом на ніжному знімку в Instagram.

Знаменитість опублікувала чарівний весняний портрет, на якому вона зображена в білій блузі і з букетиком мімози в руках. На обличчі у Ольги красивий макіяж, а волосся акуратно зібране в зачіску, лише кілька локонів ефектно обрамляють обличчя. Актриса виразно дивиться прямо в камеру.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Зараз артистка перебуває в турі по Україні зі спектаклем, про що і розповіла в підписі до публікації.

"Тур по містах України триває! Нас тепло зустріли в Карлівці, Світловодську, а сьогодні вперше спектакль #мастеримаргарита в Миргороді! @teatrsovremennyiukr", - написала Сумська.

Підписники не змогли залишити подібне фото без уваги - вони в черговий раз захоплюються молодим зовнішнім виглядом зірки і активно залишають коментарі під публікацією.

"Олю,ти Королева!!!"

"Красуня, шикарна жінка! Наша улюблена весняна фея!"

"Доброго дня Олічка! На дворі весна, і ви дійсно Роксолана 21 століття. Ві Турецьку Роксолану затьмарили собою . Бажаю Вам і надалі бути такою красивою Українкою"

"Ви і мімоза - чудове поєднання"

"Ваші очі - бездонний океан!"

"Яка ж глибина в цьому прекрасному обличчі! Воно гідно полотен самих талановитих художників"

"Перлина України"

"Дуже чарівна жіночка!"

"Не перестаю захоплюватися красою Ольги!!!"

"Яка ви гарна i ніжна, як ці мімози.Словами не передати))))"

"Гарна як завжди..."

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.

Також Ольга Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому актриса поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.