Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Настя Каменських не перестає радувати своїх шанувальників новими фотографіями і постами в Instagram. На цей раз популярна українська співачка поділилася секретами активного і цікавого літа, і показала нове щасливе фото в жовтому светрі.

Артистка привітала всіх з початком нового тижня, і порадила обов'язково додати до своїх планів на літо якусь нову навичку, а також все заздалегідь спланувати. Тоді літо буде активним і цікавим.

При цьому вона підкреслила, що не потрібно планувати занадто багато справ одночасно. Необхідно поставити собі на день 2-3 основні завдання. І якщо ви з ними впоралися, тоді вже можна збільшувати їх кількість.

"І маленькими кроками ви прийдете до мети!" – зазначила співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі також прокоментували новий пост Каменських.

Класне фото;

Нормально, у нас сонечко світить;

Жовтий настрій;

Юхуууу! Я не люблю багато планувати, краще менше - і себе похвалити, ніж увечері бачити список невиконаних справ;

Працюємо, але вихідні пройшли активно, нові місця, активний відпочинок. Ех, ще стільки планів і нових місць!

Яка ви класна;

Боже мій яка красунька, ми вас дуже любимо.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями.

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