Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Співачка поділилася секретами гарного літа
Настя Каменських не перестає радувати своїх шанувальників новими фотографіями і постами в Instagram. На цей раз популярна українська співачка поділилася секретами активного і цікавого літа, і показала нове щасливе фото в жовтому светрі.
Артистка привітала всіх з початком нового тижня, і порадила обов'язково додати до своїх планів на літо якусь нову навичку, а також все заздалегідь спланувати. Тоді літо буде активним і цікавим.
При цьому вона підкреслила, що не потрібно планувати занадто багато справ одночасно. Необхідно поставити собі на день 2-3 основні завдання. І якщо ви з ними впоралися, тоді вже можна збільшувати їх кількість.
"І маленькими кроками ви прийдете до мети!" – зазначила співачка.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі також прокоментували новий пост Каменських.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями.
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Автор: Роман Мирончук