"Залізний метелик": Катерина Кухар відверто зізналася, чому в неї такий прискіпливий характер

Балерина Катерина Кухар, яку телеглядачі знають ще й як суддю танцювального шоу Танці з зірками - відома своєю строгістю і прискіпливістю до учасників телепроекту. Гостра на язик прима без коливань може вказати на ті чи інші недоліки танцюристів і дати слушну пораду, над чим слід попрацювати.

По той бік телеекрану Катерина не менш вибаглива і критична, про це не втомлюється розповідати її чоловік Олександр Стоянов, який довгий час безуспішно домагався уваги примхливої красуні за допомогою подарунків, підносячи їй усілякі презенти — від кондитерських до ювелірних виробів.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

І ось Катерина вирішила сама пояснити, чому її характер, за який вона в народі вже заслужила прізвисько " Залізний метелик", сформувався таким складним і прискіпливим. Виявляється вся справа в її балетному наставнику, який вимагав від дівчини максимальної віддачі і в той же час, для відпрацювання па завжди ставав в пару з Катериною, вибираючи її серед інших.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Пройшло вже багато років, а я досі пам'ятаю Валерія Петровича Ковтуна, який ставав навпроти мене під час обертань і примушував брати крапку в його бездонних блакитних очах".

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"А на уроках дуетного танцю показував всі комбінації в парі зі мною. Думаю, саме тому, я стала дуже прискіпливою та перебірливою балериною. Я знаю, що таке по-справжньому високий рівень і якими якостями володіє гарний партнер", - з теплотою згадує Катерина.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники зізналися, що така планка жіночності, сили і стилю, яку задає балерина українським жінкам, мотивує їх удосконалюватися і вони раді бути її сучасницями:

Це Стильна КОРОЛЕВА УКРАЇНИ, ГОРДІСТЬ і СТИЛЬ!!!! І те, що ви багатогранні в цьому КАЙФ!!!!

Ніжність, чуттєвість, характер і сила

це дуже круто, коли є "висока планка"!

Чарівна!!!

Ви така справжня

Катерина Кухар зробила відверте зізнання, що ж насправді робить її щасливою.