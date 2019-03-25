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"Чекаю, затамувавши подих": ефектна Осадча в передчутті важливої події в сім'ї

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 17:05
"Чекаю, затамувавши подих": ефектна Осадча в передчутті важливої події в сім'ї
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча влаштувала оригінальну фотосесію з новим другом

Катя Осадча не часто розповідає про своїх дітей і ділиться подробицями з їх життя, тому будь-яку інформацію про справи сімейні її шанувальники з нетерпінням чекають, щиро радіючи або співпереживаючи знаменитості. Так, зірка опублікувала фото в чудовому вбранні разом з чарівним чотирилапим улюбленцем, одягненим у "космічний" сріблястий комбінезон і зізналася, що з завмиранням серця чекає, коли ж її молодший син попросить песика.

Катя відображена на прогулянці з лабрадором, який поводився дуже дружелюбно. Телеведуча позує в трендовому елегантному пальто в дрібну клітинку, з-під якого визирала пишна яскрава фатиновая спідниця.

"Рано чи пізно кожна дитина просити песика. Я, затамувавши подих, чекаю на цю подію в нашій родині, адже ніколи не мала пса, в моєму дитинстві були самі лише коті. Все ж, сподіваюсь, Іван захоче меншу собаку", - підписала з гумором вона свій фотосет.

&quot;Чекаю, затамувавши подих&quot;: ефектна Осадча в передчутті важливої події в сім'ї

Фото: Катя Осадча з милим лабрадором (instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої з ентузіазмом поставилися до ідеї завести домашнього улюбленця, попутно захопившись її зовнішнім виглядом і чарівним "супутником".

&quot;Чекаю, затамувавши подих&quot;: ефектна Осадча в передчутті важливої події в сім'ї

Фото: Катя Осадча з милим лабрадором (instagram.com/kosadcha)

"Дуже ефектна Катя і милий лабрадор в яскравому комбінезоні", "Клас ідея! Вірний друг буде і улюбленець сім'ї!", "Ви не пожалкуєте! Тільки ретельно вивчити риси характеру породи треба, і насолоджуйтесь ще однією дитиною!", "Собака - це чудово!", "Клас! Які фото!" - ділилися совоим думкою коментатори.

Нагадаємо, що Катя Осадча розбурхала мережу фото в прозорій сукні від українського бренду, спровокувавши суперечки і чутки.

Раніше Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов викликали захоплення спільним романтичним селфі.

До речі, телеведучі та дружини Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Європи, де провели насичений вікенд, відвідавши Італію і Німеччину.

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Новини України Катя Осадча
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