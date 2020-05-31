Я чекаю малюка: переможниця Танців з зірками вагітна вдруге

Українська танцівниця і хореограф, переможниця другого сезону проекту Танці з зірками Ілона Гвоздьова чекає на другу дитину. Радісну новину вона оголосила на своїй сторінці в Instagram, розмістивши красномовний знімок.

На фото Ілона відображена у відвертій чорній сукні в горошок, яка підкреслює вже помітно кругленький животик. Знаменитість ніжно поклала руки знизу і зверху живота, а також доповнила образ яскраво-рожевими туфлями на підборах.

За словами Гвоздьової, вона добре себе почуває і буде тепер ділитися з шанувальниками тим, як проходить її вагітність.

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

"Дорогі мої підписники, нарешті я вирішила поділитися з вами своєю головною новиною 2020 року - Я чекаю малюка. Відчуваю себе чудово, як бачите,карантин виявився для мене дуже плідним і результативним. Ви часто задавали питання куди я пропала і чому немає танців у стрічці, ось тепер все стало на свої місця і тепер я буду частіше з'являтися в мережі, також ділитися з вами новинами про те, як я продовжую тренуватися і танцювати, як харчуюся, як відчуваю себе! Так що, якщо серед моїх друзів є матусі або майбутні матусі, думаю вам буде дуже корисна моя інформація!" - написала танцівниця

Нагадаємо, що Ілона перемогла в шоу Танці з зірками в парі з Ігорем Ласточкіним в 2018 році. Вона також виступала в проекті в 2019 році в парі з Володимиром Остапчуком.

Фото: Ілона Гвоздьова в Танцях з зірками (instagram.com/ilonagvozdeva)

Для Ілони і її чоловіка Івана Хомячука це буде друга дитина - пара вже виховує 4,5-річну доньку Валерію. Стать майбутнього малюка хореграф поки не розкриває.

Фото: Ілона Гвоздьова з донькою (instagram.com/ilonagvozdeva)

Фолловери пораділи за дівчину і засипали її теплими привітаннями. Серед них - і чимало зірок українського шоу-бізнесу і колег Ілони.

"Аааа!!! Ось це новина !!! Вітаю вас!!!" - пише Ганна Різатдінова.

"Вітаю, красуня! Здоров'я вам", - Олександра Кучеренко.

"Вау, Вітаю!" - Олена Шоптенко.

"Прекрасні новини", - Ірина Монатік.

Вааау,яка гарна новина!!!! Вітаю. Дуже - дуже за Вас рада

Вау! Ілонка, це так здорово! Тобі дуже йде!

Ааааа поздравляюююю

Вітаю вас з поповненням

Ухтиииии. Так неочікувано) Клаааас!!!! Щиро ВІТАЮ!!!! Безмежно!!! щаслива за Вас

Сама красива фігура в світі..Чудового вам самопочуття

Вітаю, щось після карантину у всіх поповнення у родині,

Вітаю Вас

Супер новина! Це таке блльшое щастя! Здоров'я і легкої вагітності

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Нагадаємо, зоряна пара ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини.