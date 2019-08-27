"Прагну інтелігентних провокацій": Катерина Кухар про новий сезон Танців з зірками

Фото: судді Танці з зірками 2019 (instagram.com/tanci1plus1)

Балерина впевнена, що сезон буде дуже яскравим

У неділю, 25 серпня пройшов перший ефір нового сезону популярного шоу Танці з зірками. Глядачі і судді побачили перші танці новостворених пар і яскравий виступ Тіни Кароль. Зазначимо, що найвищі бали за свій танець у першому випуску отримали гімнастка Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров. Одна з трійки зіркових суддів, прима-балерина Катерина Кухар, яка відома своєю вимогливістю, розповіла, чого вона чекає від майбутніх випусків.

На своїй сторінці в Instagram Кухар поділилася знімком з першого ефіру, для якого вона вибрала елегантне чорне плаття з оголеними плечима, а доповнила образ ефектною головною прикрасою і рукавичками.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

За словами "чорного лебедя", глядачів точно чекає дуже відвертий і сексуальний сезон проекту.

"Вчорашній ефір залишив присмак гіркоти і солодощі одночасно.

Нас чекає найяскравіший і найсексуальніший сезон шоу "Танці з зірками"! Але знаєте, існує тонка грань, яка породжує найяскравіші фантазії. За моїми відчуттями, вишукана сексуальність — це розуміння меж, між спокусливим і вульгарним. Я прагну яскравих, інтелігентних провокацій! А як ви вважаєте, в якому номері були стерті кордони?" - поділилася враженнями та очікуваннями Катерина.

Підписники захопилися образом Кухар і активно діляться своїми емоціями від перегляду шоу.

Ти прекрасна! І у тебе є ця вишукана сексуальність, з розумінням, де межа фривольностей!

Красоточка

Лялька

А мені сподобався виступ Марув..ходити на таких підборах..а танцювати це особливий труд.

Неймовірна

Гарний початок! Мені сподобалося))

Дехто був занадто НЕсексі, дуже "правильні" парі... За моїми мірками - межу не перейдено, місцями не дойдено(

Жадаємо яскравих інтелігентних провокацій. Катерина, ви приголомшлива, відповіді учасникам, бомба))) p.s. Усмішка чудова)

Я кожен раз дивлюся фото і переконуюся, ЯКА ГАРНА ЖІНКА

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Влад Яма поділився емоціями після першого ефіру Танці з зірками. Суддя проекту зазначив, що все пройшло дуже яскраво і привітав усіх з прем'єрою.

Раніше Катерина Кухар розповіла про трохи екстремальні канікули з чоловіком в США. На українську балерину трохи не напав хижак, коли вона мирно засмагала.