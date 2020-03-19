Дуже спекотно: переможниця Холостяк 9 поділилася гарячими домашніми фото з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова не без пригод примчали з Майамі в Київ після інформації про закриття кордонів у зв'язку з коронавірусом. Пара відправилася в США вчитися, закохані не встигли приступити до занять, як їм довелося повертатися в Україну. Свідомі Даша з Микитою прийняли рішення про самоізоляцію і виходять з дому тільки у разі гострої необхідності і в масках. Але закоханим є, чим зайнятися вдвох.

Даша поділилася гарячими домашніми кадрами з коханим, які лише підтверджують – їм не нудно один з одним, і в парі вирують справжні пристрасті. На чорно-білому знімку дівчина в мікротопі та зручних домашніх піжамних штанах розмістилася на колінах у коханого і нахилилася до його обличчя так близько, ніби для поцілунку.

На іншому, кольоровому фото Микита з чашкою чаю сидить на дивані і захоплено дивиться телевізор, тоді як Даша сіла на підлогу і "потонула" в обіймах коханого. У "сторіз" дівчина зізналася, що пара на карантині з цікавістю дивиться серіали.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"Please, stay at home. Чим встигли себе зайняти поки відпочиваєте? Ми тільки встигли виспатися. Спимо до 12:00-14:00 годин дня, хоча лягаємо спати не пізно", - повідомила Даша в підписі до домашнього фотосету.

Підписники дівчини з розумінням ставляться до карантину і, так само як і вона, вважають це ідеальним часом побути один з одним і насолодитися спілкуванням. Також на адресу пари Даші і Микити прозвучало чимало компліментів.

Гарне фото, карантин - це не вирок, а якраз час, щоб провести більше часу з коханими

Супер

Які ж ви класні. Я теж встигла тільки виспатися, але сьогодні хочу переглянути Холостяк 9. Пам'ятаю, як чекала фіналу і хотіла твоєї перемоги

Дуже класна, просто бомбічна фотка

Такі красиві, вам і в карантин буде, чим займатися

Які ви молодці. Ви приклад взаємної, витриманої любові

Які шикарні знімки

Скріншот коментарів

Раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова розповіли, як похапцем дісталися з Майамі в Київ.