Дуже жарко! Надя Дорофєєва у повністю прозорому міні засвітила пружні сідниці

Надя Дорофєєва – володарка виточених і струнких форм, які є предметом захоплення шанувальників. Яскрава і ефектна зовнішність, точена фігура і особливе почуття стилю зробили її прикладом для наслідування та кумиром для багатотисячної армії фанів. Дівчина не соромиться приміряти екстравагантні речі і образи, а також демонструвати свої хвилюючі вигини, розбурхуючи інтернет-громадськість. Наприклад, вона показала гарячий фотосет в прозорій сукні, під якою можна було легко розрізнити білизну і вивчити її пружні голі сідниці.

Артистка позувала на тлі величезного чорно-білого портрета-постера колеги з гурту "Время и Стекло" Олексія Завгороднього-"Позитиву". На першому знімку вона стоїть анфас, прийнявши чуттєву позу – її волосся з вологим ефектом падає на плечі, у макіяжі зроблений з акцент на очі, а губи нафарбовані помадою в нюдовой гамі з коричневим подтоном.

На другому знімку вона полуразвернута до камери і демонструє "вид ззаду" у всій красі. На ногах – смугасті чорно-білі човники.

Надя Дорофєєва продемонструвала жаркий образ в прозорому міні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від гарячого образу Наді, але ще більше їх порадувало заяву про те, що на наступній тижня фанів дуету чекає сюрприз.

Ви дуже гарна

Наша аринцеса

Надюша, яка ти крута

Шикарна

Господи, які фото красиві

Прям sex

Класна фотка

Сексі

Жарко

Вогонь

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася сталевим пресом і стрункістю форм в яскравому купальнику на фото в компанії чоловіка Володимира Дантеса.