Дуже жарко! Надя Дорофєєва у повністю прозорому міні засвітила пружні сідниці

Співачка вразила сексуальним ч образом і стрункими фомами
Надя Дорофєєва – володарка виточених і струнких форм, які є предметом захоплення шанувальників. Яскрава і ефектна зовнішність, точена фігура і особливе почуття стилю зробили її прикладом для наслідування та кумиром для багатотисячної армії фанів. Дівчина не соромиться приміряти екстравагантні речі і образи, а також демонструвати свої хвилюючі вигини, розбурхуючи інтернет-громадськість. Наприклад, вона показала гарячий фотосет в прозорій сукні, під якою можна було легко розрізнити білизну і вивчити її пружні голі сідниці.
Артистка позувала на тлі величезного чорно-білого портрета-постера колеги з гурту "Время и Стекло" Олексія Завгороднього-"Позитиву". На першому знімку вона стоїть анфас, прийнявши чуттєву позу – її волосся з вологим ефектом падає на плечі, у макіяжі зроблений з акцент на очі, а губи нафарбовані помадою в нюдовой гамі з коричневим подтоном.
На другому знімку вона полуразвернута до камери і демонструє "вид ззаду" у всій красі. На ногах – смугасті чорно-білі човники.
Надя Дорофєєва продемонструвала жаркий образ в прозорому міні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники прийшли в захват від гарячого образу Наді, але ще більше їх порадувало заяву про те, що на наступній тижня фанів дуету чекає сюрприз.
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Раніше Надя Дорофєєва похвалилася сталевим пресом і стрункістю форм в яскравому купальнику на фото в компанії чоловіка Володимира Дантеса.
Автор: Lite