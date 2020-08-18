не шкодуємо: Холостяк-9 з дружиною розсекретили значну вартість розкішного весілля

Холостяк-9 Микита Добринін і переможниця проекту Даша Квіткова розписали ще в кінці травня, а ось пишне весілля зіграли тільки 12 серпня. Торжество відбулося в Києві на березі Дніпра. Пара зібрала за великим столом 70 друзів. Сама церемонія відрізнялася розкішшю і вишуканістю, а пара не пошкодувала коштів на весілля своєї мрії. Про те, у скільки обійшлося молодятам торжество Микита і Даша розповіли в InstaStories.

Екс-холостяк звернувся до шанувальників і уточнив, що не варто "стрибати вище голови" в своєму бажанні організувати помпезну церемонію.

"Кожна пара робить таке весілля, яку може дозволити. Ні в якому разі не варто влазити в борги!" - застеріг ведучий.

На саме свято пара витратила понад 80 тисяч доларів - сума без урахування витрат на весільні вбрання, кобручки, операторів і зйомок до весілля.

Він також назвав орієнтовну вартість костюма нареченого, на яку варто розраховувати молодятам - 45-50 000 грн. До слова, костюм Микити був пошитий на замовлення. До слова, дві весільні сукні Даші теж були створені спеціально для чарівної нареченої.

А ось про ціну помолвочної обручки ведучий вирішив відповісти ухильно, натякнувши на те, що ювелірна прикраса обійшлося також недешево.

"У західних країнах існує традиція дарувати на заручини обручку, вартість якої дорівнює зарплаті чоловіки за 1-2 місяці", - написав він. Також шоумен не уточнював, чи вдалося і їм з дружиною "відбити" вартість весілля.

Шанувальники задали Даші провокаційне запитання: чи не пошкодувала пара про те, що зважилася на масштабну концептуальну церемонію.

"Було таке, що ми не розуміли, куди йдуть наші грошики. Через це психували. Але як тільки побачили всю ця красу, ми зрозуміли, що не шкодуємо ні про одну витрачену суму", - запевнила Даша.

Також щаслива дівчина зізналася, що разом з чоловіком вони готові стати батьками.

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін розповів про несподіваний сюрприз для коханої.