ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Жорстоко чи справедливо?": Зеленський знайшов спосіб боротьби з корупцією

Lite » Зірки 12.11.2018 - 15:29

Відео: YouTube/Студія квартал 95

Напередодні виборів і виходу нової частини "Слуги народу" студія "Квартал 95" випустили ролик із зверненням "президента" України. 

"Нарешті ми позбавилися корупції, позбавилися кругової поруки та принципу "рука руку миє". Зникли таки явища як рукоприкладство, та кнопкодавство. Це все – наша спільна перемога, до якої кожен з нас доклав свою руку", - звернувся Зеленський до депутатів.

Вони, в свою чергу, зааплодували обрубаними руками.

"Наступне, що ми поборемо – це брехня і популізм. Ось це і є той самий "язиковой вопрос", який нам потрібно вирішити", - додав Володимир Зеленський.

Українці в соцмережах в захваті від ролика.

"Депутати не крадуть, вони чесно беруть чужі гроші за чужою спиною. По змісту перші злодюги", - написав один з користувачів.

"Вони ногами брати почнуть, потім зубами і т. д." - підтримала Ольга Клімкіна.

"Творчих успіхів!" - побажав Зеленському та компанії один з користувачів.

 

&quot;Жорстоко чи справедливо?&quot;: Зеленський знайшов спосіб боротьби з корупцією

&quot;Жорстоко чи справедливо?&quot;: Зеленський знайшов спосіб боротьби з корупцієюСкріншот коментарів (YouTube/Студія квартал 95)

Нагадаємо, раніше український комік Зеленський запустив новий флешмоб на тему перекладу пісні з "Слуги народу".

Доповнимо, користувачі соцмереж активно обговорюють білборди з написом "Президент - слуга народу". Українці помітили натяк на Зеленського.

Відео: РБК-Україна

Новини України ЗеленскийСлуга народаПрезидент
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся