"Жорстоко чи справедливо?": Зеленський знайшов спосіб боротьби з корупцією

Відео: YouTube/Студія квартал 95

Напередодні виборів і виходу нової частини "Слуги народу" студія "Квартал 95" випустили ролик із зверненням "президента" України.

"Нарешті ми позбавилися корупції, позбавилися кругової поруки та принципу "рука руку миє". Зникли таки явища як рукоприкладство, та кнопкодавство. Це все – наша спільна перемога, до якої кожен з нас доклав свою руку", - звернувся Зеленський до депутатів.

Вони, в свою чергу, зааплодували обрубаними руками.

"Наступне, що ми поборемо – це брехня і популізм. Ось це і є той самий "язиковой вопрос", який нам потрібно вирішити", - додав Володимир Зеленський.

Українці в соцмережах в захваті від ролика.

"Депутати не крадуть, вони чесно беруть чужі гроші за чужою спиною. По змісту перші злодюги", - написав один з користувачів.

"Вони ногами брати почнуть, потім зубами і т. д." - підтримала Ольга Клімкіна.

"Творчих успіхів!" - побажав Зеленському та компанії один з користувачів.

Скріншот коментарів (YouTube/Студія квартал 95)

Нагадаємо, раніше український комік Зеленський запустив новий флешмоб на тему перекладу пісні з "Слуги народу".

Доповнимо, користувачі соцмереж активно обговорюють білборди з написом "Президент - слуга народу". Українці помітили натяк на Зеленського.

Відео: РБК-Україна