Зеленський, Кошовий, Бекхем: зіркові татусі, які просто обожнюють своїх дочок

Зеленський, Кошовий, Остапчук, Бекхем... Що, по-вашому, спільного у цих знаменитостей? Всі вони – папи чарівних дівчаток. А любов батька до дочки – це, як відомо, окремий вид любові. Тільки подивіться на ці фото!

Володимир Зеленський і Саша

Володимир Зеленський та його дружина Олена виховують двох дітей. Дочка Саша народилася в 2004-му році, а молодший Кирило – в 2013-му році. І хоча президент України не любить виносити подробиці особистого життя на публіку і рідко ділиться кадрами з дітьми, в мережі можна знайти сімейні знімки, сповнені любові і ніжності. А любов до дочки Саші можна побачити також і в шоу "Розсміши Коміка", куди дівчинка прийшла як учасниця і підкорила не лише тата, але й публіку.

Володимир Зеленський з донькою (фото: соцмережі)

Євген Кошовий і Варвара

Знаменитий артист і зірка "Кварталу-95" Євген Кошовий тато відразу двох дочок – Варвари і Серафими. Обидві дівчинки – часті гості на його сторінці в Instagram. А тато не упускає можливості розповісти в інтерв'ю, як він пишається їхніми успіхами. Варвара, як відомо, пішла по стопах Євгенія і явно стане зіркою. У 2016-му році дівчинка брала участь у шоу "Розсміши коміка. Діти", а після пробувала себе – досить успішно – на сцені "Голос. Діти".

Євген з дочками (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Володимир Остапчук та Емілія

В родині відомого шоумена Володимира Остапчука підростає двоє дітей: дочка Емілія і син Еван-Олександр. Кожну дитину Володимир любить по-своєму і зізнається: "Тато сина і тато доньки – це два різних типи тат. Дочка – принцеса завжди...". Тому і звертається він з малям, наче з принцесою, намагаючись в усьому догоджати і балувати. Що неозброєним оком видно по його мікроблогу.

Володимир Остапчук з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Каньє Уест і Норт

Старша дочка американського репера Каньє Уеста і інста-діви Кім Кардашьян – Норт – вже заслужила любов численної аудиторії в соцмережах. Але ніщо не зрівняється з любов'ю до малої зіркових батьків. Кім не втомлюється демонструвати незвичайне почуття смаку і дизайнерський талант дівчинки, захоплюватися її бунтарським характером і красою. А Каньє? А йому, схоже, досить факту існування його дочки.

Каньє Уест з Норт (фото: instagram.com/kanyewestt_official)

Девід Бекхем і Харпер Севен

Девід і Вікторія Бекхем – одна з найміцніших пар шоу-бізнесу і приклад ідеальної сім'ї. Здається, люблячий чоловік і батько, Девід ніколи не перестане захоплюватися своєю дружиною і всіма дітьми – Брукліном, Ромео, Крузом і Харпер. Але молодша дочка Харпер все ж на особливому рахунку у екс-футболіста. Найбільш зворушливі пости і найміцніші обійми дістаються саме їй. Бекхем навіть не збирається приховувати, що Харпер – справжня улюблениця сім'ї, яка "вкрала його серце".

Девід Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)