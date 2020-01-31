Упіймав зірку: фанати Володимира Остапчука розсердилися на висловлювання про його екс-дружину

Особисту справу двох, що стали обговорювати тисячі — розлучення Володимира Остапчука та Олени Войтенко. Несподівана новина, від гармонійної на перший погляд пари, про раптове і остаточне розставання прогриміла в кінці минулого року. Про те, що у зірковій родині все розладналося, поділився в своєму Instagram шоумен і телеведучий Володимир Остапчук. Що стало причиною розставання, як довго Олена терпіла зради, і чи можливо після такого вчинку прощення, чесно розповіла програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі Україна дружина Олена Войченко.

Жінка у фарбах описала байдужість екс-чоловіка до батьківських обов'язків і висловила підозру в зрадах, на що Володимир не упустив можливості різко відповісти, написавши в соцмережах, що такі зізнання дружини стали для нього шокуючими.

"Так, я знаю, що ви думаєте "а чому ж він мовчить" після інтерв'ю колишньої дружини одному з телеканалів країни про розлучення і причини. Для мене так само, як і для вас стало повним шоком це відео", - висловив свою думку Володимир.

Фото: Володимир Остапчук та Катерина Осадча (instagram.com/vova_ostapchuk)

Він написав, що не планував того, щоб його особисті стосунки з дружиною обговорювала вся країна (нагадаємо, що саме Володимир оголосив у соцмережах, що розлучається). Не дивлячись на те, що Володимир вважає себе досить публічною людиною і розуміє, що від громадськості не сховається жодна сімейна таємниця, все ж розраховує на бодай якусь "зону безпеки", та сподівається, що справа не дійде до нескінченних взаємних звинувачень за допомогою преси.

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"Усі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не поширювався з приводу нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту найбільше постраждають наші милі дітки", - висловив побоювання шоумен.

Інтерв'ю Олени він назвав емоційною вчинком жінки, якою керувала жіноча образа і злість. Володимир вважає, що вона не до кінця ще усвідомила, що сталося між ними і кидається з крайності в крайність.

Фото: Владимир Остапчук з дружиною Оленою и двома дітьми (instagram.com/vova_ostapchuk)⠀

"Ми знайомі з 17 років, ми були разом майже 14 років і, можливо, вона ще не звикла до нового статусу і самостійного життям. Ось і зважилася на відчайдушний крок", - так оцінив недавнє интерьвю Олени телеведучий.

Щоб прояснити ситуацію і відповісти на всі нападки та підозри екс-дружини Володимир пообіцяв розсказати ексклюзивно у програмі "Світське життя" на каналі 1+1.

Підписники не змогли промовчати після такого коментаря дружині Володимира, і як зазвичай, розділившись на два табори висловили зірці екранів все, що про нього думають:

Не судіть і не судимі будете. Я бачила цю пару на відпочинку. Вова - абсолютно нормальний, ввічливий, культурний чоловік. І в поводженні з дружиною, і зі своєю дитиною, і дуже культурний і ввічливий з персоналом готелю. Чого я не можу сказати про його дружин, що "спіймала зірку". Як то так.

Самозакоханий егоїст

По обличчу Каті зрозуміло, що він неприємний

зірку впіймав і пішов по похилій

Я за інтерв'ю з Машею Єфросиніною зрозуміла, який ти чоловік Вова Остапчук

Інтерв'ю жінки це ніякий не пірар!!! А крик душі!!! Мільйонів жінок! Які затьмаренні коханням слідують за своїм чоловіком!!! Живуть у тіні його!! Виховують дітей....готують їсти...перуть...прибирають....потопають у побуті! А в цей час чоловік спокійно будує кар'єру! Стає на ноги! Робить собі лице!!! А коли це робити жінці? Коли? Так..Так і фіналочка!!! Вона одна з дітками...з розбитим серцем...з фінансовими проблемами!!!

Ах ти ж негідник такий гарний

Моя думка, трошки "зазвєздівся"(зіркова хвороба).



Нагадаємо, що Олена Войченко і шоумен Володимир Остапчук, до минулорічного рішення Володимира розлучитися, прожили разом більше 10 років. Олена тепер одна виховує двох дітей.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук вже коментував своє розлучення з дружиною Оленою, тоді його риторика дещо відрізнялася від сьогоднішньої.